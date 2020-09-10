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Намёк ясен? The National Interest раскрыл истинную цель "Гермесов" в Сирии, и это не боевики
10 сентября 2020, 17:45 • 89 • Политика
Отправленные Россией в Сирию противотанковые ракетные комплексы "Гермес", по мнению журнала The National Interest, имеют своей истинной целью вовсе не борьбу с боевиками. Тем, на кого в действительности направлено наше современное оружие, намёк предельно ясен, считают эксперты.
Показанные на недавнем форуме "Армия-2020" ракетные комплексы "Гермес" российского производства направлены на испытания в Сирию. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили российские СМИ. Некоторые источники утверждают, что сначала будут проведены полевые испытания на территории Сирийской Арабской Республики, а затем, под контролем российских военных, "Гермесы" испытают в бою.
Но авторы The National Interest уверены, что истинная цель комплексов - это турецкие танки и другая бронетехника. Ведь "Гермес" может одновременно уничтожить несколько единиц бронетехники противника с расстояния до 100 километров. А это значит, что со всеми турецкими силами на территории Сирии можно будет, в случае чего, расправиться в считаные часы.
Конечно, вероятность такого применения российских комплексов крайне мала, отмечает издание, но "намёк ясен". И туркам, скорее всего, тоже.
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