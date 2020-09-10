Намёк ясен? The National Interest раскрыл истинную цель "Гермесов" в Сирии, и это не боевики

Показанные на недавнем форуме "Армия-2020" ракетные комплексы "Гермес" российского производства направлены на испытания в Сирию. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили российские СМИ. Некоторые источники утверждают, что сначала будут проведены полевые испытания на территории Сирийской Арабской Республики, а затем, под контролем российских военных, "Гермесы" испытают в бою.

Но авторы The National Interest уверены, что истинная цель комплексов - это турецкие танки и другая бронетехника. Ведь "Гермес" может одновременно уничтожить несколько единиц бронетехники противника с расстояния до 100 километров. А это значит, что со всеми турецкими силами на территории Сирии можно будет, в случае чего, расправиться в считаные часы.

Конечно, вероятность такого применения российских комплексов крайне мала, отмечает издание, но "намёк ясен". И туркам, скорее всего, тоже.