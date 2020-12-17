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Намёк спецслужбам, Грефу и "министру на вылет". Три главные темы пресс-конференции Путина
17 декабря 2020, 19:05 • 122 • Политика
Константин Малофеев в эфире Царьграда назвал три главные темы пресс-конференции Путина. С его точки зрения, мы увидели прозрачный намёк спецслужбам в части расследований Bellingcat. Кроме того, поняли, что форсайт-проектам, в том числе продвигаемым Германом Грефом, в системе образования места нет. Наконец, важной стала беседа о ценах, где, безусловно, прозвучали слова, обращённые к "министру на вылет".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в ходе прямого эфира Царьграда назвал три главных тезиса большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которые обратил внимание лично он. Главными темами Малофеев посчитал жёсткую позицию Путина по дистанционному образованию, росту цен и попытку западных спецслужб влиять на Россию.
"Президент чётко сказал, что ничто не заменит личного общения ученика и учителя. И это очень важная фраза, которая, как я надеюсь, была услышана министерством и разного рода форсайт-проектами, которые предполагают разлучение учителя и ученика. Это первое, что я хотел бы подчеркнуть, - сказал Малофеев. - Второе - это обращение президента по поводу цен. К сожалению, мы остаёмся экономикой ручного управления, и это даже не смешно. Но хотя бы благодаря тому, что президент нам досконально объясняет, что произошло с ценами на сахар и макароны, мы хотя бы можем быть уверены, что дальше с ними ничего не произойдёт. Конечно, важна и его простая фраза: "Это же элементарно, почему не ввели ввозные пошлины?". Прозвучала она грустно по отношению к соответствующим министрам, которые сами, видимо, не знают, как регулируются внутренние цены, если растут вверх внешние".
Третий пункт - последний по счёту, но не по важности:
"Наконец, наш президент, сам выходец из спецслужб, который деликатно относится к работе даже вражеских агентов, отметил, что расследования Bellingcat - это легализация спецслужбистской информации. Это важно, потому что мы бесконечно мусолим и обсуждаем легализованную вражескую информацию. Это давно пора было прекратить, и слава Богу", - подчеркнул Малофеев.
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