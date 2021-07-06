Намёк от Шойгу: После МИД РФ предупреждение Лондону пришло и от Минобороны

Минобороны России объявило о проведении внезапных масштабных учений дальней авиации с аэродромов по всей России.

В России начались внезапные учения самолётов дальней авиации из разных частей страны, которые продлятся до 9 июля.

Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений,

- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

В воздух подняты 12 дальних бамбардировщиков - ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Всего задействовано до 20 единиц авиационной техники.

Экипажи отработают перебазирование самолётов на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах, передаёт РИА Новости.