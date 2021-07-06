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Намёк от Шойгу: После МИД РФ предупреждение Лондону пришло и от Минобороны
06 июля 2021, 13:10 • 99 • Политика
Минобороны России объявило о проведении внезапных масштабных учений дальней авиации с аэродромов по всей России.
В России начались внезапные учения самолётов дальней авиации из разных частей страны, которые продлятся до 9 июля.
Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений,
- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.
В воздух подняты 12 дальних бамбардировщиков - ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Всего задействовано до 20 единиц авиационной техники.
Экипажи отработают перебазирование самолётов на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах, передаёт РИА Новости.
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