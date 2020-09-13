Намёк на Россию? Военачальник США готовит нацию к третьей мировой против мощной военной державы

Издание Defense News опубликовало цитаты из отчёта начштаба ВВС США Чарльза Брауна под названием "Ускорить изменения или проиграть".

В своём докладе американский военачальник прямо говорит об угрозе новой мировой войны, которая, по его словам, "не останется вдали от наших берегов".

Он считает, что в будущем Соединённые Штаты могут вступить в масштабное военное противостояние с одной из стран, обладающей не меньшим боевым потенциалом.

При этом Браун прогнозирует огромные потери и риски в масштабах нации, сопоставимые с ситуацией в период Второй мировой войны.

Таким образом, предупреждает он, США могут столкнуться с новым для себя вызовом. Это вероятное противостояние будет не похоже на все те вооружённые стычки, которые армия страны вела в течение последних нескольких десятков лет, и потому Вашингтон должен быть готов к такому развитию событий.

Подробно доклад о перспективах развития ВВС Чарльз Браун представит 14 сентября, пишут "Невские новости".