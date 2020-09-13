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Намёк на Россию? Военачальник США готовит нацию к третьей мировой против мощной военной державы
13 сентября 2020, 11:45 • 135 • Политика
Один из военачальников США, Чарльз Браун, готовит нацию к третьей мировой против некой мощной военной державы. Он предупреждает о такой угрозе в своём докладе под названием "Ускорить изменения или проиграть". По его мнению, потери будут огромными.
Издание Defense News опубликовало цитаты из отчёта начштаба ВВС США Чарльза Брауна под названием "Ускорить изменения или проиграть".
В своём докладе американский военачальник прямо говорит об угрозе новой мировой войны, которая, по его словам, "не останется вдали от наших берегов".
Он считает, что в будущем Соединённые Штаты могут вступить в масштабное военное противостояние с одной из стран, обладающей не меньшим боевым потенциалом.
При этом Браун прогнозирует огромные потери и риски в масштабах нации, сопоставимые с ситуацией в период Второй мировой войны.
Таким образом, предупреждает он, США могут столкнуться с новым для себя вызовом. Это вероятное противостояние будет не похоже на все те вооружённые стычки, которые армия страны вела в течение последних нескольких десятков лет, и потому Вашингтон должен быть готов к такому развитию событий.
Подробно доклад о перспективах развития ВВС Чарльз Браун представит 14 сентября, пишут "Невские новости".
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