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Намёк Хуснуллину? Путин критически высказался об уничтожающем Россию проекте
05 октября 2021, 17:35 • 269 • Политика
Президент России критически высказался об уничтожающем Россию проекте с растущими агломерациями. Ранее такой проект предложил Марат Хуснуллин. Не видим ли мы намёка вице-премьеру?
В ходе встречи с учителями президент России Владимир Путин поддержал противников бездумных агломераций. Путин подчеркнул, что всё население России не следует собирать в нескольких мегаполисах. Государству следует осознать, что развивать предстоит все территории без исключений:
В этой связи следует заботиться и о малокомплектных школах, подчеркнул президент России.
Идея создания агломераций ранее была представлена вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Казалось бы, проект как проект. Однако, по задумке Хуснуллина, с карты России исчезнут целые города. В деталях о проекте с уничтожением городов ранее рассказывал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько.
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