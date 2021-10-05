Намёк Хуснуллину? Путин критически высказался об уничтожающем Россию проекте

Президент России критически высказался об уничтожающем Россию проекте с растущими агломерациями. Ранее такой проект предложил Марат Хуснуллин. Не видим ли мы намёка вице-премьеру?

В ходе встречи с учителями президент России Владимир Путин поддержал противников бездумных агломераций. Путин подчеркнул, что всё население России не следует собирать в нескольких мегаполисах. Государству следует осознать, что развивать предстоит все территории без исключений:

Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, государству надо за это заплатить, - сказал Путин.

В этой связи следует заботиться и о малокомплектных школах, подчеркнул президент России.

Идея создания агломераций ранее была представлена вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Казалось бы, проект как проект. Однако, по задумке Хуснуллина, с карты России исчезнут целые города. В деталях о проекте с уничтожением городов ранее рассказывал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько.