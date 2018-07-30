«Намёк, что пора заканчивать»: почему Трамп заявил о конфликте интересов в расследовании «вмешательства России» в выборы

Дональд Трамп призвал Роберта Мюллера признать конфликт интересов при проведении расследования «вмешательства России» в выборы. Президент США отметил, что у него со спецпрокурором были «неприятные» деловые отношения. По словам экспертов, американский лидер таким образом даёт понять, что результаты работы спецкомиссии могут быть выгодны Демократической партии. Одновременно в Европе заговорили о возможном запуске аналогичного расследования «российских вмешательств» в избирательные кампании.

Президент США Дональд Трамп обвинил Роберта Мюллера в конфликте интересов. Свои претензии к спецпрокурору, который проводит расследование возможных связей американского лидера с Россией, он высказал в Twitter.

«Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов в отношении президента Трампа, в частности о том, что у нас были весьма неприятные и конфликтные деловые отношения, я отклонил его назначение на пост главы ФБР (за день до его назначения спецпрокурором), а также о том, что Коми (экс-глава ФБР. — RT) — его близкий друг?» — написал Трамп.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Он также отметил, что назначаемые Мюллером «недовольные демократы» работают либо на экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, либо на бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обаму.

«И почему Мюллер не занимается расследованием преступной деятельности и настоящего сговора с Россией в стане демократов — как насчёт Подесты (председателя предвыборной кампании Хиллари Клинтон. — RT), досье (экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. — RT)?» — добавил американский лидер.

....Also, why is Mueller only appointing Angry Dems, some of whom have worked for Crooked Hillary, others, including himself, have worked for Obama....And why isn’t Mueller looking at all of the criminal activity & real Russian Collusion on the Democrats side-Podesta, Dossier? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Ранее глава Белого дома назвал команду спецпрокурора Мюллера «бандой 13 злых демократов» и заявил, что связи с Россией были только у Демократической партии.

«По идее, следственные органы не должны учитывать политические взгляды своих сотрудников. Но мы знаем, что в команде Мюллера были люди, которые выступали против Трампа, правда, их обоих уволили. Но там наверняка остались и другие», — напомнил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По словам эксперта, Трамп имеет в виду, что расследование может быть выгодно Демократической партии.

«Его высказывание нужно рассматривать как элемент косвенного выражения отношения к этому расследованию и намёк, что его пора заканчивать. Но когда расследование идёт против действующего президента, ясно, что политические мотивы будут играть существенную роль. Мюллер будет всё отрицать. В ФБР работает не одна тысяча человек и все они живые люди. Конечно, у них могут быть свои взгляды. Но довольно трудно доказать, что политические пристрастия могут повлиять на деятельность того или иного агента», — заметил он.

Расследование Мюллера касается якобы имевшего место вмешательства Москвы в президентские выборы в США и сговора между членами предвыборного штаба республиканцев.

В рамках расследования Минюст США выдвинул обвинения в отношении 12 «сотрудников ГРУ», которые якобы были причастны к хакерским атакам во время президентской кампании в 2016 году. При этом доказательств их причастности предоставлено не было.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытке повлиять на выборы. Как отметил президент России Владимир Путин по итогам встречи с Трампом в Хельсинки, что в США эта тема является «инструментом внутриполитической борьбы».

«Расследование по основному направлению так и не продвинулось. Что касается вопросов, которые задаёт Трамп, он говорит о том, что есть предубеждение по партийному признаку. Само по себе это не является конфликтом интересов, поскольку миссия Мюллера изначальна не партийна, она не должна ориентироваться на партийные или политические интересы. Сама миссия за пределами полномочий говорит о конфликте интересов. Потому что Мюллер делает совершенно другое и делает в своих интересов и интересов неназываемой группы лиц. На мой взгляд, Трамп пытается определить тему, по которой он хотел бы отставки Мюллера, но не решается назвать вещи своими именами», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Свой Мюллер

Тем временем в Европе заговорили о возможном запуске аналогичного расследования «российских вмешательств». С таким предложением выступил глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт.

«Европе нужен свой Мюллер, чтобы провести расследование масштабов российских кампаний по дезинформации и других атак на наши демократии», — написал он в Twitter.

Бельгийский политик пообещал подтолкнуть Европарламент к принятию мер по «очистке интернета и социальных сетей».

Europe needs it's own Mueller, to investigate the extent of Russian disinformation campaigns & other attacks on our democracies. In September I will push the Eur Parliament to such measures to clean up our internet & social media. It's time to fight back! https://t.co/C4Gby6gJ1O — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 29 июля 2018 г.

Однако в целом европейское руководство не заинтересовано в таком расследовании, считает Брутер. По его словам, в Европе нет политических сил, которые заинтересованы в возложении ответственности за итоги выборов на Россию.

«Возможно, в прибалтийских странах ожидать что-то. Если тема будет актуализирована, то я допускаю, что в Литве и Латвии будут попытки проводить расследования и запрещать русский язык. Что касается других стран, то думаю, что они этого поостерегутся», — отметил он.

Ранее контрразведка ФРГ заявила, что подозрения о «вмешательстве» России в выборы в бундестаг в 2017 году не подтвердились. В опубликованном документе отмечается, что по мере приближения голосования был зафиксирован спад российской киберактивности.

Также не были подкреплены доказательствами заявления о «русских хакеров», которые доносились из предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции (ANSSI) Гийом Пупар заявил, что взлом мог совершить кто угодно.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов считает, что даже в том случае, если человек, аналогичный Мюллеру по своим обязанностям, появится в Европе, у него не будет достаточных прав для проведения расследования.

«Я думаю, что это нереально. Формально такая должность может быть создана. Но одно дело — конкретная страна, которая в рамках своей юридической системы в соответствии с процедурами создаёт институт — как комиссия Мюллера в США. А здесь Европарламент явно не правомочен это делать. Договориться со всеми странами теоретически можно, но это будет чисто публичная фигура, которая будет поднимать вопросы, но не будет иметь никакой юридической силы», — заключил в разговоре с RT эксперт.