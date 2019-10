Намутил • 50 • Аналитика Основатель телекомпании НТВ Владимир Гусинский стал объектом расследования по обе стороны Атлантики. Забавно, но если верить изданию Eu reporter, человек – символ «дикого капитализма» России 90-х может получить в Америке такой же статус,как советская газета «Правда» во времена холодной войны. То есть жить ему там, мягко скажем, будет непросто. Но Гусинский давно уехал из России, на Западе он изображает из себя чуть ли не политического беженца. Что вынудило OFAC обратить внимание на его персону? Ответ простой – жадность. А ещё уверенность бывшего олигарха в том, что на Западе он может вести бизнес своими старыми методами. Издание Eu reporter на днях сообщило, что материалы на опального олигарха изучает американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Да, это то самое управление, составившее в прошлом году так называемый кремлёвский доклад – список российских чиновников, депутатов, бизнесменов и компаний, которые могут стать мишенью для очередных санкций. А ещё Гусинским, по всей видимости, занялось Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA), одной из ключевых задач которого является борьба с отмыванием денег. По данным журналиста Eu reporter Фила Брауна, внимание британских и американских властей привлекли судебные иски, якобы поданные от имени Владимира Гусинского незадолго до банкротства его «Нью Медиа Дистрибьюшн Компани» (NMDC). В частности, в 2017 году в суд Северного округа Калифорнии поступил иск к Exar Corporation. В 2018 году похожие претензии к компании KLX In et al были предъявлены в федеральном суде штата Делавэр. В обоих случаях заявителем выступил зарегистрированный в Чикаго трастовый фонд Capital Resources Group Inc. Браун пишет, что персональные данные владельца этой компании совпадают с данными бывшего российского медиамагната. Суть указанных исков понять непросто, но речь идёт о неких злоупотреблениях со стороны бывших директоров компаний-ответчиков. Оба этих дела, а также ряд других исков со стороны Capital Resources Group Inc объединяет одно странное обстоятельство: спустя короткий срок после подачи заявлений в суд компания из Чикаго внезапно отказывалась от своих требований. Если Capital Resources Group Inc действительно принадлежит Владимиру Гусинскому, то вполне вероятно, что эти судебные дела могут быть связаны с так называемым кольцевым банкротством, которое началось в компаниях бывшего олигарха как раз в 2017 году. «Масштаб этих судебных разбирательств весьма необычен, равно как и многократные повторяющиеся отказы от исков», – прокомментировала в разговоре с Eu reporter партнёр ведущей международной юридической фирмы Bird and Bird Софи Эйр. «Конечно, это может быть простое совпадение либо влияние неких необычных обстоятельств, которые мы не можем установить по открытым источникам. Но в любом случае у властей есть возможность разобраться в ситуации», – добавила она. Полный банкрот Фил Браун пишет, что внимание к странным судебным делам проявила крупная консалтинговая фирма FTI Consulting. По всей видимости, сотрудники её филиала на Каймановых островах тоже изучают обстоятельства банк­ротства NMDC, которое случилось сразу после того, как на счета фирмы поступили 5 млн долларов. Это деньги, которые Гусинский получил по суду от своего бывшего партнёра по украинскому телеканалу ТВi Константина Кагаловского. Основатель НТВ должен был направить указанную сумму в счёт погашения долга своих компаний перед швейцарским East-West United Bank. Последний, к слову, тоже имеет тесную связь с Россией, поскольку контролируется АФК «Система» Владимира Евтушенкова. По теме 4597 Бывший муж осужденной в США россиянки хочет добиться совместной опеки над детьми Американец Брайан Мобли предложил бывшей жене Богдане Осиповой установить совместную опеку над детьми. Днем ранее россиянку приговорили в США к семи годам тюрьмы за незаконный вывоз своих детей из страны. В октябре прошлого года Владимир Гусинский лично присутствовал в Лондонском международном арбитражном суде, где под присягой пообещал перечислить банку деньги, которые планировал получить от Кагаловского. На том заседании он публично признал себя бенефициаром NMDC. Однако кредитор ничего не получил, компания вошла в процедуру банкротства, а деньги якобы были перечислены её сотрудникам. Теперь бухгалтерскую отчётность «Нью Медиа Дистрибьюшн Компани», судя по всему, проверяют судебные эксперты. Они должны установить, кому и на каком основании были переведены те самые 5 млн долларов. К слову, в прежние времена Владимир Гусинский, наверное, даже бы не нагнулся поднять такую мелочь с земли. Но теперь ему, по всей видимости, предстоит снова побывать в лондонском суде и объяснить, почему он нарушил данное обещание. Дело даже не в 5 млн, которые он мог спрятать, – за ложь под присягой могут и посадить. Поэтому скорее всего бывшему олигарху придётся рассказать обо всех своих офшорных компаниях и банковских счетах. И следить за его показаниями будут не только кредиторы. Подарок популистам Eu reporter пишет, что интерес к делу Гусинского также проявил Том Тугендхат, член британского парламента и председатель комитета по иностранным делам. В прошлом году он призвал правительство страны ужесточить борьбу с отмыванием коррупционных денег, которые поступают в Соединённое Королевство из-за границы. Действия Тугендхата могут стать формальным поводом для новых антироссийских санкций, поскольку именно деньги российских олигархов он называет «угрозой национальной безопасности» Великобритании. Действительно, хотя Гусинский и сбежал из России в 2000 году, его основной бизнес остался не территории нашей страны. Компании, принадлежащие основателю НТВ, сняли чуть ли не половину сериалов для оте­чественного телевидения. «Улицы разбитых фонарей», «Менты», «Тайны следствия», «Ментовские войны» – всё это продукция студий Владимира Гусинского. В начале этого года журналисты-расследователи Илья Рождественский и Роман Баданин сообщили, что каждая серия «Тайн следствия» обходилась продюсерской фирме Panorama примерно в 125 тыс. долларов. Однако российские телеканалы покупали их по двойной цене. Благодаря этому начиная с 2000 года прибыль медиаимперии Гусинского могла составить более 500 млн долларов. Понятно, что если не вся прибыль от этого бизнеса, то значительная её часть выводилась Владимиром Гусинским за границу через сеть офшорных компаний. При этом одним из ключевых покупателей его сериалов являлся телеканал НТВ, который с 2005 года входит в холдинг «Газпром-Медиа», полностью подконтрольный Газпромбанку (читай – государству). И если раньше сериальный бизнес Гусинского мог вызвать вопросы только у политических активистов, пытавшихся заглянуть под его маску «жертвы авторитарного режима», то теперь ситуация изменилась. Том Тугендхат и его коллеги быстро превратят бывшего олигарха в доказательство своих теорий, а его офшорные структуры объявят чуть ли не шпионской сетью. С 2014 года «Газпром» и его дочерние структуры находятся под санкциями, которые предполагают запрет на работу с ними для граждан и постоянных жителей США и Великобритании. Владимир Гусинский, если он относится к числу последних, должен был прикрыть свою лавочку. Но он этого не сделал. Да ещё и освоил через российские «дочки» своих офшорных компаний 75 млн долларов, полученных от East-West United Bank. Отличный подарок не только для Тугендхата, но и для тех, кто устроил в Америке истерию вокруг «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Битва за Африку. Как Россия столкнулась с Францией Некуда бежать Фил Браун из Eu reporter предполагает, что с учётом всего этого власти США должны будут расценить Владимира Гусинского как российского «агента влияния». А поскольку введённый в 1940-е годы закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в Штатах так и не отменили, к бывшему медиамагнату может возникнуть много вопросов. Как минимум по поводу того, что он не зарегистрировался «агентом» в добровольном порядке. За это, к слову, можно и срок получить. Американские власти дотошно следят за соблюдением этого закона. С момента введения FARA 221 российская организация была зарегистрирована в качестве иностранного государственного агента на территории США. Гусинский судился с Россией в ЕСПЧ, чудом избежал экстрадиции, которой Москва добивалась в связи с его уголовным делом. А теперь в Вашингтоне и Лондоне его будут считать чуть ли не агентом КГБ. Похоже на сценарий чёрной комедии, но именно это с ним сейчас происходит. КСТАТИ Понимая ситуацию вокруг Гусинского, расставшийся с деньгами Константин Кагаловский уже вовсю раздаёт комментарии западным СМИ, в которых говорит примерно следующее: «Все считают Гуся напуганным человеком, который бежал из России. Но это очень далеко от истины». Вот другая яркая цитата: «Это типичная практика КГБ – сделать своего открытого врага тайным агентом влияния». А ещё бывший украинский партнёр основателя НТВ говорит о некоем «списке врагов» Гусинского, который тот якобы перечитывает перед сном. Наверняка не только американские СМИ, но и агенты ФБР вспомнят об этих словах Кагаловского, когда на Западе отравят неизвестным ядом очередного эмигранта. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





