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«Намного выше, чем порог в 1 млн рублей, по цене»: АвтоВАЗ планирует начать выпуск более дорогих автомобилей

21 июня 2021, 18:20  •  53 • В России
АвтоВАЗ в течение предстоящих пяти лет намерен провести обновление модельного ряда Lada, в рамках которого на рынке появятся более дорогие модели этого бренда. Как рассказал глава компании Николя Мор, речь идёт об автомобилях дороже 1 млн рублей. Вместе с тем компания намерена продолжить выпуск более доступных вариантов. Эксперты полагают, что автомобили Lada традиционно покупают именно из-за невысокой цены. Вместе с тем, по мнению аналитиков, сегодня АвтоВАЗ предлагает ограниченный выбор и расширение модельного ряда за счёт новых сегментов важно для будущего компании.
 
АГН «Москва» © Киселев Сергей
 

Президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал, что автомобильный бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение предстоящих пяти лет. По словам Мора, производитель намерен в ближайшие годы приступить к обновлению модельного ряда Lada.

«Сейчас с 2023 по 2026 год мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели», — приводит его слова ТАСС.

В рамках подготовки к выпуску новых моделей проходит глубокая модернизация производственных площадок АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, а также обновление инжиниринговой базы.

«Вот эти модели — они выведут бренд Lada в несколько более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом», — пояснил Мор. Он добавил, что производитель будет по-прежнему предлагать «достаточно доступные автомобили», находящиеся «на низовом пороге ценового сегмента».

«Но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене», — рассказал он.

По словам Мора, первым этапом станет выход стоимости автомобилей на уровень от 1 млн руб., а вторым — от 1,2 млн руб.

«Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и будет брендом, который представляет потребителям хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги», — заключил он.

Отметим, что сейчас Lada занимает первое место по объёму продаж среди представленных в России автомобильных брендов. В мае 2021 года продано более 38 тыс. автомобилей марки Lada, тогда как объём продаж ближайших конкурентов — KIA и Hyundai — составил около 19 и 16 тыс. соответственно.

Также на russian.rt.com АвтоВАЗ приостанавливает производство некоторых автомобилей на несколько дней

С учётом эффекта низкой базы продажи Lada выросли на 146% относительно показателей мая 2020 года. С начала текущего года производитель реализовал свыше 160 тыс. машин, что на 53% больше показателей аналогичного периода в 2020 году.

В первой десятке наиболее востребованных на российском рынке моделей четыре позиции занимают модели Lada. На первом месте в этом рейтинге находится бюджетное семейство моделей Lada Granta, на втором — семейство Lada Vesta.

Комментируя планы АвтоВАЗа по выходу в новый ценовой сегмент, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что ключевым преимуществом автомобилей Lada традиционно была цена.

«Во всём остальном они существенно проигрывали. И в имидже в том числе, и в истории вопроса. Все помнят, что такое отечественная машина. На мой взгляд, шаг очень рискованный. Насколько он будет оправдан — посмотрим. Но я не уверен, что при существенном подорожании традиционных отечественных машин они смогут выдержать конкуренцию», — предположил эксперт в беседе с RT.

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По словам Похмелкина, у АвтоВАЗа был собственный сегмент, который был представлен покупателями, готовыми идти на определённые компромиссы, чтобы приобрести доступные машины.

«Как только они попытаются перейти в другой сегмент, более дорогой, они сразу столкнутся с конкуренцией. В другом сегменте есть машины качественные, на мой взгляд, более привлекательные, заслужившие определённую репутацию», — полагает Похмелкин.

Он также упомянул, что АвтоВАЗ исторически пользовался поддержкой государства. Похмелкин предположил, что если она сохранится и в случае запуска новых, более дорогих моделей, в частности, в виде программ со скидками, то проект может оказаться результативным.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что расширение модельного ряда АвтоВАЗа в том числе в другие ценовые сегменты — вопрос выживания производителя.

«Не может компания жить со старым, дешёвым модельным рядом. Сегодня все модели Lada находятся в одной ценовой категории и в одном классе. Тут появится машина класса С, появится у потребителя выбор. У потребителя, который привык к марке Lada, должен быть выбор», — сказал Моржаретто в беседе с корреспондентом RT.

По его словам, сегодняшний выбор в модельном ряду Lada слишком узкий. Моржаретто отметил, что для присутствия на рынке сейчас нужно иметь «условно не пять моделей, а семь, причём в разных классах, в разных нишах».

«Для АвтоВАЗа это не блажь, не желание заработать больше денег, а попытка найти свое место в новом, меняющемся мире», — заключил эксперт.

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