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На митинге в Москве "Дождю" для "винтилова" подсунули ненастоящего депутата - видео
04 августа 2019, 00:24 • 62 • Политика
Мы уже писали, некий молодой человек в интервью "Дождю" на несанкционированной акции протеста заявил, что является депутатом, не совсем поддерживает действия протестующих и считает, что полиция действует мягко. После его самого отвел в автобус сотрудник Росгвардии - получилось "винтилово" в прямом эфире. А дальше вышло смешно: в ЛДПР заявили, что депутат ненастоящий.
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали инцидент с молодым человеком, которого в эфире телеканала "Дождь" представили как депутата (вероятно, он сам так представился в беседе с журналистами). Напомним, молодой человек, представившийся депутатом от партии ЛДПР, оказался в автозаке в момент, когда давал интервью телеканалу, правда, имя его так и не называлось. Свидетелем инцидента оказался корреспондент телеканала Царьград Ян Комарницкий.
"Я пришел сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит и происходило", - говорил герой видео, добавляя, что многие здесь нарушают закон.
"Не боитесь, что будете задержаны?" - спрашивал у представившегося депутатом журналист.
"Страшно, да, страшно".
"Как относитесь к действиям сотрудников полиции?" - продолжает интервью журналист.
"На мой взгляд, действия сотрудников полиции, я смотрю, достаточно мягкие. Я вижу, что они сбивают по одному, чтобы многие испугались и ушли..."
На этих словах к молодому человеку подходит сотрудник Росгвардии и просит пройти с ним в автобус: "Давайте с нами пройдем..." К слову, представившийся депутатом в данном случае сделал точный прогноз. Полицейский действовал предельно корректно. Мы проводили молодого человека "взглядом" до автобуса, а затем обратились в пресс-службу ЛДПР, чтобы прояснить, а действительно ли парень депутат. Уж очень гладко выглядело выступление ровно под задержание.
"Это точно не депутат. Может, рядовой активист. А может быть, и провокатор", - рассказали в пресс-службе.
Иной информации пока нет. По всей видимости, чтобы уточнить личность представившегося депутатом, понадобится время. Но пока факт остается фактом: в ходе митинга в Москве журналистам "Дождя" подсунули ненастоящего депутата для так называемого винтилова.
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