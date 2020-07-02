Нами можно манипулировать, даже из Ельцина сделали идеал: пример, как "взорвать" Россию изнутри

В разговоре с Царьградом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал поведение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, в частности её голосование против поправок в Конституцию и поддержку некоторых либералов. По мнению эксперта, политик была такой всегда.

"Просто сначала в её либеральной позиции появились положительные черты, такое отсутствие ампирности, отсутствие слишком серьёзного к себе отношения, готовность распродать дорогие машины. В либерализме не всё чёрное. Он становится всё чернее и чернее с каждой новой эпохой, но изначально, где-нибудь в восемнадцатом веке, это была довольно разумная позиция. Другой вопрос, что от этой разумности там почти ничего не осталось", - считает Журавлёв.

Он напомнил, что в 1991 году либералы пришли к власти с лозунгом борьбы с привилегиями, но они на самом деле не собирались ни с чем бороться.

"Авксентьева же искренний человек. Она искренний либерал. Такие существа действительно есть. Но потом, после того как она справилась с ошибками предыдущего периода, так чаще всего и бывает, ошибки предыдущего периода любой честный человек довольно эффективно ликвидирует, он же их видел, он понимает, что надо убрать. А вот когда с этим было покончено, дальше началась реализация либеральной парадигмы. А из неё ничего хорошего получиться в принципе не может. Современный либерализм не жизнеспособен. И то, что она это делает искренне, делает ситуацию только хуже, потому что она же до конца идёт, она же верит во всё это. Не знаю, человек неверующий, а только формально придерживающийся либерализма, он хотя бы старается где-то сгладить углы, не доводить дело до абсурда. А она готова. И она очень полезна для Запада, именно потому что она искренний человек", - пояснил политолог.

В частности, продолжил он, мэр Якутска - честный человек, и её всегда можно "предъявить" в качестве примера, как, мол, в России с такими людьми обходятся.

"Она честно выступила против референдума. И её личные положительные качества только усиливают негативные последствия её политической повестки. Поэтому, конечно, она на щите Запада. Это же подарок для них, либерал, да ещё честный. В России это крайне редкое явление. Она искренне верующая. В этом её сила и в этом её опасность для общества. Потому что она же искренне нас поведёт вперёд ровно в пропасть", - предупредил Журавлёв.

Эксперт пояснил, что в целом Якутия очень своеобразный регион, поскольку половина населения республики живёт в столице, четверть - в районных центрах, на всей остальной территории очень мало людей.

"И поэтому, конечно, её поддерживали те силы, которым нужен противовес губернатору Айсену Николаеву. Но в первую очередь её поддерживало население, не потому что она предлагала что-то реальное, а потому что люди подходили и смотрели: "Господи, политик, который верит в то, что говорит, да такое чудо надо в Кунсткамере показывать". Это беда. Это ужас, что честный человек, занимающий неразумную позицию, он очень к себе привлекает людей и таким образом честно их обманывает", - объяснил Журавлёв.

По его мнению, опасность того, что "западные друзья" могут попытаться расшатать регион, есть, поскольку в Якутске очень много американских туристов и китайских.

"В маленьком городе их достаточное количество. Они там брильянты покупают. И желание поиграть с Якутией, конечно, возникнет. Другой вопрос, что при той системе коммуникаций, которая существует в Якутии, туда же только самолётом можно долететь, возможности не очень большие технологические. Вы не сможете совсем бесконтрольно перекинуть туда, например, грузовик с печатной продукцией. Я сейчас из пальца высасываю, но к примеру. А это непростая задача. Но желание всегда будет, тем более что Якутия же в центре Сибири находится. Такой очень удобный регион. Наверное, по удобности рядом только Красноярский край стоит. Могут ли они этим воспользоваться, вопрос сложный, потому что она же честная, она же может, ну, прозреть - не прозреть, но засомневаться в искренности своих западных друзей она сможет. Хотя в каком-то смысле её уже используют", - уверен Журавлёв.

Он предупредил, что сейчас в Якутске создаётся идеал руководителя либерального толка, и если внедрить в российском обществе такой идеал, то через некоторое время все мэры будут либералы.

"Потому что идеал во многом определяет поведение. Но его же надо на чём-то развить, этот идеал. Вот идеал либерального политика 90-х развивали на Ельцине, это была очень непростая задача - делать из алкоголика идеал, непросто даже в России. Но справились. А здесь ещё и человек - из него идеал лепить, никаких усилий не надо", - резюмировал Журавлёв.