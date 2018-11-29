|
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении властей Украины
29 ноября 2018, 22:10 • 80 • Украина
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что на него и братию оказывают давление украинские власти.
РИА Новости
«Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня — и угрозы, и звонки — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — цитирует ТАСС митрополита.
Митрополит заявил, что в отношении него открыты дела. По его словам, ему инкриминируют «на основании религиозных недоразумений», что он неправильно относится к патриарху Варфоломею.
«Но я к нему отношусь с большим уважением как к патриарху», — сообщил наместник лавры.
Он также не исключил усиления давления и даже обысков.
«Я не удивлюсь, если будут обыски и ещё большее насилие», — сообщил митрополит.
Он добавил, что не может ответить на вопрос, кто открыл дела против него, так как они закрыты от общественности.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Министерства культуры Украины, приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры.
23 ноября украинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 ноября 2018, 10:09
|
29 ноября 2018, 02:54
|
24 ноября 2018, 02:39
|
27 ноября 2018, 05:24
|
25 ноября 2018, 17:39
|
26 ноября 2018, 11:24
|
28 ноября 2018, 10:39