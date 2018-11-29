Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Во всей красе
Прибалты продолжают мечтать о «российской оккупации» (Руслан Осташко)
Трамп признал Крым российским, отказавшись встречаться с Путиным - СМИ
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Главная / Украина

Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении властей Украины

29 ноября 2018, 22:10  •  80 • Украина
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что на него и братию оказывают давление украинские власти.
 
РИА Новости
 

«Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня — и угрозы, и звонки — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — цитирует ТАСС митрополита.

Митрополит заявил, что в отношении него открыты дела. По его словам, ему инкриминируют «на основании религиозных недоразумений», что он неправильно относится к патриарху Варфоломею.

«Но я к нему отношусь с большим уважением как к патриарху», — сообщил наместник лавры.

Он также не исключил усиления давления и даже обысков.

«Я не удивлюсь, если будут обыски и ещё большее насилие», — сообщил митрополит.

Он добавил, что не может ответить на вопрос, кто открыл дела против него, так как они закрыты от общественности.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Министерства культуры Украины, приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры.

23 ноября украинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 12:24
В Совфеде прокомментировали заявление МВФ о помощи Украине
29 ноября 2018, 09:09
На Украине заявили о готовности изъять у предпринимателей отели для военных
29 ноября 2018, 15:39
В Киеве переименовали улицу Тверскую

29 ноября 2018, 12:24
Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению жалобы Савченко
29 ноября 2018, 22:09
В РПЦ отметили «торможение» планов по автокефалии для Украины
29 ноября 2018, 09:09
На Украине обвинили Россию в блокировании портов в Азовском море
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучи...
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - ви...
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военног...
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.