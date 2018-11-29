Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что на него и братию оказывают давление украинские власти.

«Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня — и угрозы, и звонки — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — цитирует ТАСС митрополита.

Митрополит заявил, что в отношении него открыты дела. По его словам, ему инкриминируют «на основании религиозных недоразумений», что он неправильно относится к патриарху Варфоломею.

«Но я к нему отношусь с большим уважением как к патриарху», — сообщил наместник лавры.

Он также не исключил усиления давления и даже обысков.

«Я не удивлюсь, если будут обыски и ещё большее насилие», — сообщил митрополит.

Он добавил, что не может ответить на вопрос, кто открыл дела против него, так как они закрыты от общественности.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Министерства культуры Украины, приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры.

23 ноября украинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП.