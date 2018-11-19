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«Намерения президентов сохраняются»: Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине
19 ноября 2018, 02:24 • 30 • Политика
Эксперты приступают к подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине, сообщил помощник президента России Ушаков.
Эксперты вскоре начнут подготовку к новой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Такой информацией поделился помощник главы России Юрий Ушаков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, намерения Путина и Трампа провести новую встречу с глазу на глаз все еще в силе. В этой связи эксперты, включая самого Ушакова, вскоре должны приступить к подготовке переговоров двух лидеров. В частности, должны быть определены временные рамки встречи, а также основная повестка переговоров.
Он добавил, что место предстоящей встречи Путина и Трампа уже определено - это столица Аргентины Буэнос-Айрес, где с 30 ноября по 1 декабря будет проходить саммит G20. Это место предложил Дональд Трамп, а Владимир Путин подтвердил.
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