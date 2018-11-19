«Намерения президентов сохраняются»: Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине

Эксперты приступают к подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине, сообщил помощник президента России Ушаков.

Эксперты вскоре начнут подготовку к новой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Такой информацией поделился помощник главы России Юрий Ушаков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, намерения Путина и Трампа провести новую встречу с глазу на глаз все еще в силе. В этой связи эксперты, включая самого Ушакова, вскоре должны приступить к подготовке переговоров двух лидеров. В частности, должны быть определены временные рамки встречи, а также основная повестка переговоров.

«Намерения двух президентов встретиться сохраняются. И мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры», - сказал Ушаков.

Он добавил, что место предстоящей встречи Путина и Трампа уже определено - это столица Аргентины Буэнос-Айрес, где с 30 ноября по 1 декабря будет проходить саммит G20. Это место предложил Дональд Трамп, а Владимир Путин подтвердил.