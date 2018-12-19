“Намерен немедленно отправиться к королю”: Премьер Бельгии объявил об отставке

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прервал заседание парламента 18 декабря заявлением о своей отставке.

"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я должен уважать и принять эту ситуацию. Я принял решение подать заявление об отставке и намерен немедленно отправиться к королю", - высказался Мишель.





Заявлению премьера предшествовало предложение вынести вотум недоверия правительству, которое выдвинули франкоязычные и фламандские социалисты, а также партия "зеленых".



Заседание транслировалось в прямом эфире телеканалом RTBF.