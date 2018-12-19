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“Намерен немедленно отправиться к королю”: Премьер Бельгии объявил об отставке

19 декабря 2018, 03:54  •  43 • В мире
Премьер Бельгии Шарль Мишель сделал заявление на последнем заседании парламента: "Я принял решение подать заявление об отставке и намерен немедленно отправиться к королю".
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прервал заседание парламента 18 декабря заявлением о своей отставке.
"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я должен уважать и принять эту ситуацию. Я принял решение подать заявление об отставке и намерен немедленно отправиться к королю", - высказался Мишель.


Заявлению премьера предшествовало предложение вынести вотум недоверия правительству, которое выдвинули франкоязычные и фламандские социалисты, а также партия "зеленых".

Заседание транслировалось в прямом эфире телеканалом RTBF.

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