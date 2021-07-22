Намеки на "оккупацию" Калининграда провалились: "Через час будет не до того"

Американский военный специалист Себастьян Роблин полагает, что местом вероятного военного конфликта России и НАТО станет Калининградская область.

Иностранец полагает, что Североатлантический альянс с настороженностью воспринимает увеличение военной мощи этого региона России. Роблин в своей статье для 19FortyFive указывает, что во избежание опасности НАТО может пойти на осаду Калининграда.

Сергей Аверин, автор телеграм-канала "Логарифмический декремент", иронично отметил, что такие прогнозы об "оккупации" на практике разлетятся вдребезги.

"Хмммм. Лук, гайз. Через примерно час после начала вооружённого конфликта НАТО с Россией вам будет явно не до проблем оккупации Калининградской области", - написал он.

В иностранных СМИ нередко появляются статьи о вероятном захвате НАТО Калининградской области. В регионе России в ответ на появление таких материалов подчёркивают, что Россия не ведёт агрессивной политики.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков ранее объяснял, истерию Запада вокруг Калининграда тем, что США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему. Благодаря этому они подтягивают военные силы в Прибалтику и склоняют на свою сторону скандинавские страны.