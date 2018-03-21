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Намек понятен: В Госдепе США посоветовали сторонникам санкций против России следить за "контекстом"

21 марта 2018, 03:09  •  80 • Политика
Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт уклончиво ответила на вопрос журналистов о новых санкциях в отношении России.
Госдеп США выступил с несколько противоречивым заявлением по поводу новых антироссийских санкций. Так, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что пока ее ведомство не готово анонсировать ввод новых ограничительных мер в отношении Москвы.
Тем не менее она также посоветовала журналистам не расслабляться и, что называется, следить за контекстом двухсторонних отношений. Санкции, подчеркнула она, остаются важным инструментом внешней политики США.
Даже если о вводе новых ограничительных мер в отношении России или любого другого государства и не сообщается заранее, Америка всегда готова их использовать в случае нужды.
"Санкции остаются инструментом в наборе средств США и многих других государств, и это то, что мы без сомнений используем. Мы не анонсируем санкции, но следите за тем, что будет происходить в контексте США и России в ближайшие недели и месяцы", - цитирует слова Науэрт ТАСС.

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