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Намек понятен: В Госдепе США посоветовали сторонникам санкций против России следить за "контекстом"
21 марта 2018, 03:09 • 80 • Политика
Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт уклончиво ответила на вопрос журналистов о новых санкциях в отношении России.
Госдеп США выступил с несколько противоречивым заявлением по поводу новых антироссийских санкций. Так, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что пока ее ведомство не готово анонсировать ввод новых ограничительных мер в отношении Москвы.
Тем не менее она также посоветовала журналистам не расслабляться и, что называется, следить за контекстом двухсторонних отношений. Санкции, подчеркнула она, остаются важным инструментом внешней политики США.
Даже если о вводе новых ограничительных мер в отношении России или любого другого государства и не сообщается заранее, Америка всегда готова их использовать в случае нужды.
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