Нам же будет хуже: В Верховной Раде описали последствия высылки российских дипломатов

• 195 • Политика

Вице-спикер парламента рассказала о том, что ждёт Украину в случае отправки на Родину 13 российских дипломатических работников.

В Верховной Раде объяснили, к каким последствиям приведёт высылка из Украины российских дипломатов. По словам вице-спикера парламента Ирины Геращенко, это повлечёт ответные действия Москвы, которые ещё сильнее затруднят работу украинских послов и консулов.

Вице-спикер Рады объясняет, что в ответ на политическое решение Украины выслать российских дипломатических представителей Россия, Москва обязательно ответит тем же. Результатом этого станет то, что нагрузка украинских послов и консулов в России только возрастёт ещё сильнее.

"Это увеличит нагрузку и давление, конечно, на тех нескольких наших консулов, которые остаются в России", - цитирует Ирину Геращенко украинский интернет-телеканал "Громадське телебачення".

Из позитивных моментов вице-спикер отметила ожидаемое Киевом со стороны Запада "усиления солидарности". В чём именно оно будет выражаться, политик объяснять не стала.

Напомним, что ранее Киев объявил о высылке 13 российских дипломатов. Однако позднее украинские власти прикинули последствия такого шага и передумали.