Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев: вы инвалид второй группы? А за воду-то платите?!
Чиновница Зеленского "залетела": Женщину задержали за торговлю должнос...
Тотальная ПРОМЫВКА мозгов! Кедми и Соловьев ПOPВАЛИ Запад в клочья!
Пентагон снова назвал Россию и Китай "главными серьёзными угрозами" дл...
Главная / Политика

Нам врали - "страшных русских" просто придумали: Американский журналист заявил о "лжи и паранойе" в США

13 ноября 2019, 19:54  •  101 • Политика
Американский журналист Брайан Браун заявил, что США в период холодной войны стали жертвой самих себя. Людям на протяжении долгих лет врали, в результате оказалось, что "страшных русских" придумали в Вашингтоне. А вчерашняя политика стала продолжением и сегодняшней "лжи и паранойи".
Автор американского The Daily Beast Брайан Браун (Brian Brown) в колонке назвал девять причин поблагодарить СССР, а также добавил, что в Штатах заблуждались насчёт холодной войны. Браун настаивает: многое из того, что американцам говорили со школьной скамьи о войне, далеко от истины и даже "в корне неверно". А проблема в том, что противостояние американцев и русских было наполнено "страхом, паранойей и масштабной ложью".
Например, Браун говорит, что первыми "выстрелили" США, когда Гарри Трумэн сбросил атомную бомбу, пытаясь положить конец войне в Японии и не дать СССР "вступить в битву". В результате Советы приняли сигнал и стали создавать свою бомбу.
"Но враг - его ещё называли империей зла - в действительности был лишь плодом нашего воспалённого воображения, - говорит автор, однако он вовсе не призывает хвалить русских и продолжает. - На самом деле в Кремле засела шайка перепуганных жуликов, а государство их было в принципе нежизнеспособно и всё время балансировало на грани краха".
В результате такого самообмана США тратили огромные суммы на холодную войну, а не на себя. Среди ошибок, которые автор призывает признать США, следующие:
  • Русские потеряли больше в Великой Отечественной войне, пора это знать - "На Восточном фронте Красная Армия в одной только Сталинградской битве понесла больше потерь, чем вооружённые силы США" в ходе всех военных действий.
  • Советские шпионы были даже среди британских физиков Манхэттенского проекта, там они и получили чертежи атомной бомбы. США попались на "пленительный обман".
  • Джозеф Маккарти панически боялся коммунистов - но только лишь тех, кого придумал сам.
  • Просчёты США были стратегическими. Все революции "красных", которыми грузили в США, оказались фейком.
  • Лживые новости - пропаганда была такой силы, что американцы не понимали, как обстоят дела на самом деле.
Полный вариант материала доступен на сайте ИноСМИ. К слову, автор полагает, что сегодняшняя политика стала продолжением вчерашней "лжи и паранойи".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 16:39
Ждите новых авиаударов: Эксперт объяснил, зачем Израиль бьёт по Сирии
12 ноября 2019, 20:54
Джокер, давний оппонент Шейнина с Первого канала, пришёл в Верховную раду. Кинуть маску в депутата
13 ноября 2019, 03:39
Идите с блогом: закон о физлицах-иноагентах может быть принят в ноябре
13 ноября 2019, 10:09
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
13 ноября 2019, 00:24
Дискриминация пенсионеров: Эксперт раскритиковал идею отменить пенсионную реформу для жителей Дальнего Востока
13 ноября 2019, 16:39
В МИД России заявили о готовности принять нового посла США
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.