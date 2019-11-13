|
Нам врали - "страшных русских" просто придумали: Американский журналист заявил о "лжи и паранойе" в США
13 ноября 2019, 19:54 • 101 • Политика
Американский журналист Брайан Браун заявил, что США в период холодной войны стали жертвой самих себя. Людям на протяжении долгих лет врали, в результате оказалось, что "страшных русских" придумали в Вашингтоне. А вчерашняя политика стала продолжением и сегодняшней "лжи и паранойи".
Автор американского The Daily Beast Брайан Браун (Brian Brown) в колонке назвал девять причин поблагодарить СССР, а также добавил, что в Штатах заблуждались насчёт холодной войны. Браун настаивает: многое из того, что американцам говорили со школьной скамьи о войне, далеко от истины и даже "в корне неверно". А проблема в том, что противостояние американцев и русских было наполнено "страхом, паранойей и масштабной ложью".
Например, Браун говорит, что первыми "выстрелили" США, когда Гарри Трумэн сбросил атомную бомбу, пытаясь положить конец войне в Японии и не дать СССР "вступить в битву". В результате Советы приняли сигнал и стали создавать свою бомбу.
"Но враг - его ещё называли империей зла - в действительности был лишь плодом нашего воспалённого воображения, - говорит автор, однако он вовсе не призывает хвалить русских и продолжает. - На самом деле в Кремле засела шайка перепуганных жуликов, а государство их было в принципе нежизнеспособно и всё время балансировало на грани краха".
В результате такого самообмана США тратили огромные суммы на холодную войну, а не на себя. Среди ошибок, которые автор призывает признать США, следующие:
Полный вариант материала доступен на сайте ИноСМИ. К слову, автор полагает, что сегодняшняя политика стала продолжением вчерашней "лжи и паранойи".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2019, 10:24
|
10 ноября 2019, 16:54
|
12 ноября 2019, 07:39
|
08 ноября 2019, 12:54
|
10 ноября 2019, 00:39
|
10 ноября 2019, 03:54
|
06 ноября 2019, 21:54