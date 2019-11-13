Нам врали - "страшных русских" просто придумали: Американский журналист заявил о "лжи и паранойе" в США

Автор американского The Daily Beast Брайан Браун (Brian Brown) в колонке назвал девять причин поблагодарить СССР, а также добавил, что в Штатах заблуждались насчёт холодной войны. Браун настаивает: многое из того, что американцам говорили со школьной скамьи о войне, далеко от истины и даже "в корне неверно". А проблема в том, что противостояние американцев и русских было наполнено "страхом, паранойей и масштабной ложью".

Например, Браун говорит, что первыми "выстрелили" США, когда Гарри Трумэн сбросил атомную бомбу, пытаясь положить конец войне в Японии и не дать СССР "вступить в битву". В результате Советы приняли сигнал и стали создавать свою бомбу.

"Но враг - его ещё называли империей зла - в действительности был лишь плодом нашего воспалённого воображения, - говорит автор, однако он вовсе не призывает хвалить русских и продолжает. - На самом деле в Кремле засела шайка перепуганных жуликов, а государство их было в принципе нежизнеспособно и всё время балансировало на грани краха".

В результате такого самообмана США тратили огромные суммы на холодную войну, а не на себя. Среди ошибок, которые автор призывает признать США, следующие:

Русские потеряли больше в Великой Отечественной войне, пора это знать - "На Восточном фронте Красная Армия в одной только Сталинградской битве понесла больше потерь, чем вооружённые силы США" в ходе всех военных действий.

Советские шпионы были даже среди британских физиков Манхэттенского проекта, там они и получили чертежи атомной бомбы. США попались на "пленительный обман".

Джозеф Маккарти панически боялся коммунистов - но только лишь тех, кого придумал сам.

Просчёты США были стратегическими. Все революции "красных", которыми грузили в США, оказались фейком.

Лживые новости - пропаганда была такой силы, что американцы не понимали, как обстоят дела на самом деле.

Полный вариант материала доступен на сайте ИноСМИ. К слову, автор полагает, что сегодняшняя политика стала продолжением вчерашней "лжи и паранойи".