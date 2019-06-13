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«Нам помогал Роман»: активисты утверждают, что кандидат в депутаты Московской городской думы присвоил заслуги соперника
13 июня 2019, 22:54 • 55 • В России
В предвыборной гонке в Московскую городскую думу в пятом избирательном округе разразился скандал. Как утверждают активисты, оппозиционный кандидат Дмитрий Гудков присвоил себе заслуги своего конкурента Романа Бабаяна. В июне в соцсетях и в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что помог жильцам общежития при космическом центре им. Хруничева с приватизацией квартир. Однако, по словам самих жильцов, никакой помощи от Гудкова они не получали. Все их проблемы решал телеведущий Роман Бабаян, который также выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму по пятому округу.
vk.com © dggudkov
В пятом избирательном округе столицы, в который входят районы Хорошево-Мневники, часть Щукино и Филёвский парк, разгорелся скандал. Как утверждают активисты, кандидат от оппозиции в Московскую городскую думу Дмитрий Гудков присвоил себе заслуги своего конкурента Романа Бабаяна, который помогал жителям общежития Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
По словам жителей, несколько лет назад ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева стало акционерным обществом, и общежитие, находящееся по адресу Береговой проезд, дом 9, корпус 2, было передано в его уставной капитал. Из-за этого 150 жильцов не могли приватизировать свои квартиры. Кроме того, на заводе была утеряна домовая книга.
В апреле 2019 года жильцы устраивали митинг, на котором представители центра заявили, что «вопрос носит юридический характер, и решить его можно только через суд».
Между тем Роман Бабаян рассказывает, что начал заниматься этой проблемой в марте 2019 года, когда к нему на почту пришло обращение от одного из активистов.
«Он рассказал, что жители общежития завода Хруничева не могут приватизировать квартиры. Дело в том, что для этого был необходим пакет документов: ордер на заселение ещё от профкома завода, выписка из домовой книги, которая была утеряна, и другие. Я встретился с ним лично, а после решил встретиться со всеми жителями общежития. На этой встрече присутствовали замначальника завода и пресс-секретарь», — вспоминает Бабаян.
По его словам, вопросов у жильцов к руководству было так много, что решили провести отдельную встречу с директором Алексеем Варочко. Бабаян утверждает, что Варочко не отрицал проблему, а сразу был расположен к тому, чтобы вместе найти решение.
В конце мая была создана инициативная группа по решению этой проблемы.
Однако 5 июня конкурент Бабаяна Дмитрий Гудков на своей странице опубликовал пост, в котором сообщил, что именно он провёл встречу с жителями. Кроме того, в тот же вечер Гудков рассказал о ситуации в эфире радиостанции «Эхо Москвы», и, по его словам, после этого руководство завода сообщило, что проблема будет решена. В своём посте Гудков также упомянул своего конкурента Романа Бабаяна.
«Люди стали поднимать шум, но телевидение, конечно же, ситуацией не заинтересовалось: подумаешь, 200 человек в Москве внезапно оказались призраками. Покрутился вокруг кандидат от мэрии Бабаян с ТВЦ, но быстро сбежал, поняв, чьи тут интересы. Сказал: «Берите документы и идите в суд», — написал Гудков.
На следующий день в своём Telegram-канале на ситуацию отреагировал Бабаян. Он сообщил, что Гудков просто «хайпанул на теме», а сам Бабаян уже больше двух месяцев занимается решением проблемы. Это подтверждает профиль Бабаяна в Instagram: 26 марта была опубликована видеозапись собрания жильцов, на котором присутствовал заместитель гендиректора завода В.Е. Киселёв. Кроме того, под постами Бабаяна можно увидеть благодарности от жителей общежития.
«Роман приезжал в район три раза, и с нами всегда на связи его помощники. Гудков приехал только 31 мая, и фотография у него именно с этой встречи. До этого мы его не видели и не слышали», — рассказывает женщина.
По словам жильцов, в тот день Гудков сказал: «Да, я знаю, что над решением вашей проблемы уже работает Бабаян. Ну, он меня выше, может, у него ресурса больше вам помочь. Но и я вам помочь постараюсь».
После этого жильцы отвезли документы в офис Гудкова, потом его представитель приехал на встречу с директором завода. Однако, как утверждают жители, реальных действий от Дмитрия они не видели.
«Мы рады любой помощи, неважно, с какой стороны. Но раскрутил этот вопрос именно Бабаян, и мы хотим, чтобы он довёл дело до конца», — утверждают жильцы.
В свою очередь, Гудков заявил RT, что у него нет административного ресурса, а для решения проблемы он привлёк к ней внимание.
«Я не буду спорить с Бабаяном. Я только поднял общественный резонанс и сдвинул дело с мёртвой точки. Ко мне пришли люди и сказали, что дело не двигается, зато потом пошло. На встречу ко мне вышли порядка 40 семей и рассказали о ситуации. Сейчас мы следим, чтобы обещанное (что документы получат все) было выполнено», — рассказал Гудков RT.
Фразу про Бабаяна в своём посте он объяснил тем, что именно так ему обрисовали ситуацию жители дома, а он написал это с их слов.
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