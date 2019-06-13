«Нам помогал Роман»: активисты утверждают, что кандидат в депутаты Московской городской думы присвоил заслуги соперника

В предвыборной гонке в Московскую городскую думу в пятом избирательном округе разразился скандал. Как утверждают активисты, оппозиционный кандидат Дмитрий Гудков присвоил себе заслуги своего конкурента Романа Бабаяна. В июне в соцсетях и в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что помог жильцам общежития при космическом центре им. Хруничева с приватизацией квартир. Однако, по словам самих жильцов, никакой помощи от Гудкова они не получали. Все их проблемы решал телеведущий Роман Бабаян, который также выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму по пятому округу.

В пятом избирательном округе столицы, в который входят районы Хорошево-Мневники, часть Щукино и Филёвский парк, разгорелся скандал. Как утверждают активисты, кандидат от оппозиции в Московскую городскую думу Дмитрий Гудков присвоил себе заслуги своего конкурента Романа Бабаяна, который помогал жителям общежития Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

По словам жителей, несколько лет назад ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева стало акционерным обществом, и общежитие, находящееся по адресу Береговой проезд, дом 9, корпус 2, было передано в его уставной капитал. Из-за этого 150 жильцов не могли приватизировать свои квартиры. Кроме того, на заводе была утеряна домовая книга.

В апреле 2019 года жильцы устраивали митинг, на котором представители центра заявили, что «вопрос носит юридический характер, и решить его можно только через суд».

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Между тем Роман Бабаян рассказывает, что начал заниматься этой проблемой в марте 2019 года, когда к нему на почту пришло обращение от одного из активистов.

«Он рассказал, что жители общежития завода Хруничева не могут приватизировать квартиры. Дело в том, что для этого был необходим пакет документов: ордер на заселение ещё от профкома завода, выписка из домовой книги, которая была утеряна, и другие. Я встретился с ним лично, а после решил встретиться со всеми жителями общежития. На этой встрече присутствовали замначальника завода и пресс-секретарь», — вспоминает Бабаян.

По его словам, вопросов у жильцов к руководству было так много, что решили провести отдельную встречу с директором Алексеем Варочко. Бабаян утверждает, что Варочко не отрицал проблему, а сразу был расположен к тому, чтобы вместе найти решение.

«Было решено создать инициативную группу, которая будет рассматривать ситуацию каждого жителя общежития и уже впоследствии принимать решение о приватизации жилья. Сейчас встречи с жителями уже проводятся. Каждого жителя подробно выслушивают. Когда проблема решится, общежитие могут перевести на баланс города Москвы», — рассказал RT Роман.

В конце мая была создана инициативная группа по решению этой проблемы.

Однако 5 июня конкурент Бабаяна Дмитрий Гудков на своей странице опубликовал пост, в котором сообщил, что именно он провёл встречу с жителями. Кроме того, в тот же вечер Гудков рассказал о ситуации в эфире радиостанции «Эхо Москвы», и, по его словам, после этого руководство завода сообщило, что проблема будет решена. В своём посте Гудков также упомянул своего конкурента Романа Бабаяна.

«Люди стали поднимать шум, но телевидение, конечно же, ситуацией не заинтересовалось: подумаешь, 200 человек в Москве внезапно оказались призраками. Покрутился вокруг кандидат от мэрии Бабаян с ТВЦ, но быстро сбежал, поняв, чьи тут интересы. Сказал: «Берите документы и идите в суд», — написал Гудков.

На следующий день в своём Telegram-канале на ситуацию отреагировал Бабаян. Он сообщил, что Гудков просто «хайпанул на теме», а сам Бабаян уже больше двух месяцев занимается решением проблемы. Это подтверждает профиль Бабаяна в Instagram: 26 марта была опубликована видеозапись собрания жильцов, на котором присутствовал заместитель гендиректора завода В.Е. Киселёв. Кроме того, под постами Бабаяна можно увидеть благодарности от жителей общежития.

Одна из них, Надежда Новикова, проработавшая на заводе 38 лет, вселилась в общежитие в 1986 году. Она подтвердила RT, что «Рома — наш помощник номер один», и рассказала, что именно Бабаян помогал им на протяжении нескольких месяцев.

«Роман приезжал в район три раза, и с нами всегда на связи его помощники. Гудков приехал только 31 мая, и фотография у него именно с этой встречи. До этого мы его не видели и не слышали», — рассказывает женщина.

По словам жильцов, в тот день Гудков сказал: «Да, я знаю, что над решением вашей проблемы уже работает Бабаян. Ну, он меня выше, может, у него ресурса больше вам помочь. Но и я вам помочь постараюсь».

После этого жильцы отвезли документы в офис Гудкова, потом его представитель приехал на встречу с директором завода. Однако, как утверждают жители, реальных действий от Дмитрия они не видели.

«Мы рады любой помощи, неважно, с какой стороны. Но раскрутил этот вопрос именно Бабаян, и мы хотим, чтобы он довёл дело до конца», — утверждают жильцы.

В свою очередь, Гудков заявил RT, что у него нет административного ресурса, а для решения проблемы он привлёк к ней внимание.

«Я не буду спорить с Бабаяном. Я только поднял общественный резонанс и сдвинул дело с мёртвой точки. Ко мне пришли люди и сказали, что дело не двигается, зато потом пошло. На встречу ко мне вышли порядка 40 семей и рассказали о ситуации. Сейчас мы следим, чтобы обещанное (что документы получат все) было выполнено», — рассказал Гудков RT.

Фразу про Бабаяна в своём посте он объяснил тем, что именно так ему обрисовали ситуацию жители дома, а он написал это с их слов.