«Нам обязательно прилетит от России за телеканалы» – Кулеба

Киев должен быть готов к жесткому ответу Москвы на закрытие украинских оппозиционных телеканалов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.При этом, Кулеба уверен, что худшее, что могла Россия сделать Украине, она уже сделала.«Безусловно, они этого не забудут, ответ прилетит, это будет. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство – то есть так или иначе худшее, что могла сделать Россия, она нам уже сделала, незаконно оккупировав наши территории.Теперь мы должны быть готовы к этой ежедневной борьбе и должны понимать, что да, когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю, но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу», – заявил Кулеба.