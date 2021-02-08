Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Главная / Украина

«Нам обязательно прилетит от России за телеканалы» – Кулеба

08 февраля 2021, 21:15  •  147 • Украина

Киев должен быть готов к жесткому ответу Москвы на закрытие украинских оппозиционных телеканалов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом, Кулеба уверен, что худшее, что могла Россия сделать Украине, она уже сделала.

«Безусловно, они этого не забудут, ответ прилетит, это будет. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство – то есть так или иначе худшее, что могла сделать Россия, она нам уже сделала, незаконно оккупировав наши территории.

Теперь мы должны быть готовы к этой ежедневной борьбе и должны понимать, что да, когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю, но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу», – заявил Кулеба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
08 февраля 2021, 09:20
Киев получил приказ от США: на Донбассе снова может вспыхнуть война
08 февраля 2021, 09:20
У Тимошенко запричитали: Следом за Медведчуком прихлопнут и нас
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
08 февраля 2021, 12:05
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс наведался главком ВСУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2021, 17:30
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
03 февраля 2021, 07:25
Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
02 февраля 2021, 03:55
Украинские СМИ не справились с отработкой методички по освещению митингов в Крыму
02 февраля 2021, 06:40
Экс-глава МВД Эстонии предупредил о вероятности крымского сценария в стране
07 февраля 2021, 01:15
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.