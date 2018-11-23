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«Нам нужны конкретные результаты!»: Путин устроил встряску чиновникам

23 ноября 2018, 20:09  •  89 • Политика
Путин потребовал конкретных результатов майских указов, реальных прорывов в медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Для чиновников это стало хорошей встряской, считают эксперты.
Президент России Владимир Путин дал встряску чиновникам и потребовал от членов правительства представить конкретные результаты выполнения майских указов. Это произошло на сегодняшнем расширенном заседании президиума Госсовета в Крыму.
Путин подчеркнул, что главное - не указ сам по себе, а конкретный результат его выполнения. Глава государства указал на необходимость прорыва в таких важных областях, как здравоохранение, образование, инфраструктура и других.
«Дело - в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты!» - цитируют президента «Дни.ру».
В качестве примера Путин привел ситуацию с дорогами в России. Он потребовал увеличить качество дорог, а не менять нормативы, чтобы разбитые дороги считались за нормальные.
Напомним, что заседание президиума Госсовета в Крыму прошло в новом формате - без галстуков. На встрече обсуждалось выполнение майских указов в более-менее неформальной обстановке. Для чиновников это стало хорошей встряской, считают эксперты.

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