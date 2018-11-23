«Нам нужны конкретные результаты!»: Путин устроил встряску чиновникам

Путин потребовал конкретных результатов майских указов, реальных прорывов в медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Для чиновников это стало хорошей встряской, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин дал встряску чиновникам и потребовал от членов правительства представить конкретные результаты выполнения майских указов. Это произошло на сегодняшнем расширенном заседании президиума Госсовета в Крыму.

Путин подчеркнул, что главное - не указ сам по себе, а конкретный результат его выполнения. Глава государства указал на необходимость прорыва в таких важных областях, как здравоохранение, образование, инфраструктура и других.

«Дело - в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты!» - цитируют президента «Дни.ру».

В качестве примера Путин привел ситуацию с дорогами в России. Он потребовал увеличить качество дорог, а не менять нормативы, чтобы разбитые дороги считались за нормальные.

Напомним, что заседание президиума Госсовета в Крыму прошло в новом формате - без галстуков. На встрече обсуждалось выполнение майских указов в более-менее неформальной обстановке. Для чиновников это стало хорошей встряской, считают эксперты.