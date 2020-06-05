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Нам нужны четыре острова! "Суровый воин" из Японии хочет Курилы. Гаспарян предложил встречу
05 июня 2020, 16:55 • 46 • Политика
Японский журналист Юкио Касияма упрекнул Токио в слабости по вопросу Курил. По его мнению, стране нужны сразу четыре острова в южной части этого региона. Политолог Армен Гаспарян предложил встретить этого "сурового воина" на русской земле.
Журналист и политолог из Японии Юкио Касияма сделал провокационное заявление по поводу Курил в своей новой статье, опубликованной изданием Wedge Infinity.
По его мнению, Токио необходимо настаивать на передаче Россией всех четырёх островов. В противном случае страна рискует потерпеть неудачу и в других территориальных спорах - с Южной Кореей и Китаем.
"Возврат двух островов неприемлем. Власти должны настаивать на передаче всех четырёх островов, иначе Япония окажется в невыгодном стратегическом положении", - отметил Касияма.
Ранее представители дипломатического ведомства Японии отмечали, что признают суверенитет РФ над северными островами. В нашем МИД Токио посоветовали вернуться назад в реальность, напомнив, что России принадлежат все Курилы.
Высказывание японского журналиста прокомментировал в Telegram политолог Армен Гаспарян.
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