Нам нужны четыре острова! "Суровый воин" из Японии хочет Курилы. Гаспарян предложил встречу

Журналист и политолог из Японии Юкио Касияма сделал провокационное заявление по поводу Курил в своей новой статье, опубликованной изданием Wedge Infinity.

По его мнению, Токио необходимо настаивать на передаче Россией всех четырёх островов. В противном случае страна рискует потерпеть неудачу и в других территориальных спорах - с Южной Кореей и Китаем.

"Возврат двух островов неприемлем. Власти должны настаивать на передаче всех четырёх островов, иначе Япония окажется в невыгодном стратегическом положении", - отметил Касияма.

Ранее представители дипломатического ведомства Японии отмечали, что признают суверенитет РФ над северными островами. В нашем МИД Токио посоветовали вернуться назад в реальность, напомнив, что России принадлежат все Курилы.

Высказывание японского журналиста прокомментировал в Telegram политолог Армен Гаспарян.