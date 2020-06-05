Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Главная / Политика

Нам нужны четыре острова! "Суровый воин" из Японии хочет Курилы. Гаспарян предложил встречу

05 июня 2020, 16:55  •  46 • Политика
Японский журналист Юкио Касияма упрекнул Токио в слабости по вопросу Курил. По его мнению, стране нужны сразу четыре острова в южной части этого региона. Политолог Армен Гаспарян предложил встретить этого "сурового воина" на русской земле.
Журналист и политолог из Японии Юкио Касияма сделал провокационное заявление по поводу Курил в своей новой статье, опубликованной изданием Wedge Infinity.
По его мнению, Токио необходимо настаивать на передаче Россией всех четырёх островов. В противном случае страна рискует потерпеть неудачу и в других территориальных спорах - с Южной Кореей и Китаем.
"Возврат двух островов неприемлем. Власти должны настаивать на передаче всех четырёх островов, иначе Япония окажется в невыгодном стратегическом положении", - отметил Касияма.
Ранее представители дипломатического ведомства Японии отмечали, что признают суверенитет РФ над северными островами. В нашем МИД Токио посоветовали вернуться назад в реальность, напомнив, что России принадлежат все Курилы.
Высказывание японского журналиста прокомментировал в Telegram политолог Армен Гаспарян.
Пусть приходит, встретим этого сурового warrior'a (англ. "воин". - Ред.), - написал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 06:55
Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
05 июня 2020, 10:55
Анекдот о беспорядках в США не смог обойти русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
03 июня 2020, 09:55
Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.