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«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»

25 марта 2020, 19:35  •  36 • Политика
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Для этого глава государства отменил запланированный ранее визит в Санкт-Петербург, рассказали в Кремле. Основные тезисы его выступления — в материале «Известий».

О ситуации в целом

«Мы видим, как остро развивается ситуация. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад».
«Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно».
«Но что мы можем — работать профессионально, организованно и на опережение. Главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О действиях врачей...

«К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

...и граждан

«Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями».

О необходимости оставаться дома и русском «авось»

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома».
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

О голосовании по внесению поправок в Конституцию

«Естественно, возникает вопрос и о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назначенном на 22 апреля. Вы знаете, как я серьезно к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как я говорил, основным приоритетом для нас является жизнь и здоровье людей. Поэтому считаю целесообразным перенести голосование на более поздний срок».
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

О национальных выходных

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля».
«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу».

О мерах соцподдержки

«Все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без получения справок и хождения по инстанциям».
«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников, уже в апреле».
«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие месяцы, уже в апреле, выплачивать всем семьям, которым полагается маткапитал, дополнительно 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет включительно».
«Что касается нашей новой меры поддержки — а именно выплат на детей от трех до семи лет включительно, — прошу форсировать эти мероприятия, чтобы выплаты начались не в июле, а уже в июне».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

О тех, кто оказался на больничном или потерял работу

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. <...> Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТа в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации».
«Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное давление. И надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Предлагаю увеличить выплату по безработице до размера МРОТа — то есть до 12,130 тыс. рублей».

О кредитах

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную ситуацию, его доход сократился на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О поддержке бизнеса

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки».
«Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи».
«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий кроме такой отсрочки по налогам дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды».
«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов».
«Прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование».
«Чтобы у таких предприятий (оказавшихся в сложной ситуации. — «Известия») появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15%, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТа или почему-то даже ниже, то ставка остается прежней — 30%. Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую, на перспективу».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

О налогах на средства из офшоров и доходы от вкладов

«Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо».
«Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%».
«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%».
Полный текст обращения доступен на сайте Кремля.

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