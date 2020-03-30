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«Нам нужно будет примкнуть к лагерю победителей» – в Киеве готовы предать США
30 марта 2020, 07:35 • 38 • Украина
После завершения мирового кризиса Украина должна будет присягнуть на верность победителю, которым может оказаться отнюдь не коллективный Запад.
Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко.
«У нас нет никакого союза с англосаксами и Израилем, на том простом основании, что мы для участия в каком-то союзе должны понимать интересы союзников. А когда мы не понимаем интересы США и Японии, мы просто бредим, и над нами смеются. Мы в последнее время находились в состоянии горячки, которая всех заставляла над нами смеяться.
По его мнению, во время мирового кризиса Украине выгоднее отстраниться от геополитического противостояния, чтобы по завершению иметь возможность присягнуть на верность победителю.
«К какому лагерю в будущем (после пандемии – прим. ред.) нам лучше примкнуть США, Восточная Европа, Россия, Западная Европа? Нам лучше всего примкнуть к лагерю победителей. Нам нужно меньше подставляться под раздачи и смотреть в каком лагере формируются победители.
Сейчас нам, прежде всего, нужно вернуть управляемость, потому что без нее мы ни к какому лагерю присоединиться не сможем, о чем бы мы не мечтали», – добавил политолог.
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