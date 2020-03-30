«Нам нужно будет примкнуть к лагерю победителей» – в Киеве готовы предать США

После завершения мирового кризиса Украина должна будет присягнуть на верность победителю, которым может оказаться отнюдь не коллективный Запад.Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко.«У нас нет никакого союза с англосаксами и Израилем, на том простом основании, что мы для участия в каком-то союзе должны понимать интересы союзников. А когда мы не понимаем интересы США и Японии, мы просто бредим, и над нами смеются. Мы в последнее время находились в состоянии горячки, которая всех заставляла над нами смеяться.Поэтому давайте выходить из состояния бессилия, чтобы с нами можно было говорить, как с рациональным субъектом, который может обозначить свои интересы кроме мычания относительно: дайте денег, мы молодая демократия», – сказал Романенко.По его мнению, во время мирового кризиса Украине выгоднее отстраниться от геополитического противостояния, чтобы по завершению иметь возможность присягнуть на верность победителю.«К какому лагерю в будущем (после пандемии – прим. ред.) нам лучше примкнуть США, Восточная Европа, Россия, Западная Европа? Нам лучше всего примкнуть к лагерю победителей. Нам нужно меньше подставляться под раздачи и смотреть в каком лагере формируются победители.Сейчас нам, прежде всего, нужно вернуть управляемость, потому что без нее мы ни к какому лагерю присоединиться не сможем, о чем бы мы не мечтали», – добавил политолог.