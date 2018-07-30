Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре • 94 • Аналитика







Это был самый крупный митинг в Краснодаре за последние десять лет. Собралось около 3 тыс. человек. На солнце было жарко. Люди стояли по краям площадки — в тени деревьев, поэтому некоторые СМИ смотрели на фотографии из соцсетей и, как обычно, сообщали о небольшом количестве участников. На митинг в Краснодар приехали и делегации из Геленджика, Горячего Ключа, Каневской, Динской, Славянска-на-Кубани. Сопровождали проведение митинга по традиции службы скорой помощи и подразделения МВД и МЧС.









Первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, депутат Государственной думы Н.И. Осадчий подчеркнул, что люди начинают преодолевать «диванное настроение» и осознавать, что за свои права и интересы нужно бороться – всеми цивилизованными средствами, вплоть до отставки правительства с его антинародными проектами.



— Мы в Думе в течение месяца ежедневно разоблачали несостоятельность внесенного правительством людоедского закона о повышении пенсионного возраста, указывали на отсутствие экономических, социальных демографических оснований, но партия власти не желала слушать наши возражения. Закон 19 июля был принят, несмотря на сопротивление коммунистов и других оппозиционных депутатов, в первом чтении. Однако наша борьба после этого не окончена. …Мы должны сорвать принятие этого закона, и мы победим, – завершил лидер краевого отделения КПРФ.



На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, из которого следует, что в голосовании приняли участие 17 депутатов из Краснодарского края. Что характерно, за принятие реформы высказались все 13 представителей «Единой России». Против законопроекта выступили четыре наших депутата (два от ЛДПР и два от КПРФ).







В проект итоговой резолюции митинга были включены не только отрицательные оценки действий партии власти за последние месяцы, но и другие конкретные лозунги:



— Правительство, партия власти обязаны соблюдать Конституцию РФ, в статье 55-й запрещающую принимать законы, которые ухудшают положение граждан.



— Отменить повышение ставки НДС.



— Отозвать «пенсионный» закон.



— Поддержать инициативу КПРФ по проведению всероссийского референдума.



— Принять закон о моратории на повышение пенсионного возраста.



— Поддержать принятие закона об установлении прогрессивной шкалы НДФЛ.



— Отменить регрессивную шкалу отчислений страховых взносов, ввести плоскую шкалу (и так далее).







Под листами народного опроса против повышения пенсионного возраста на митинге было собрано 3 тыс. 104 подписи.



В тот же день на Кубани прошли протестные митинги, организованные КПРФ в других городах: в Апшеронске, Армавире, Курганинске, Тимашевске, Темрюке, Туапсе, Усть-Лабинске, Ейске, Сочи, в пос. Мостовском. В Новороссийске состоялись пикеты.



Обратите внимание на широкую географию участников: протест идет по всей стране, от Владивостока до Калининграда, на призыв откликнулись десятки тысяч жителей нашей страны. Коммунисты, конечно, молодцы, но этого мало. Ведь принимаемый закон затронет практически каждого. Не все это ещё осознали. Народ наш терпеливый, привык к трудностям и лишениям. Ещё верит всему, что показывают по телевизору. А там нам сейчас усиленно внушают, что работать в старости — это же одно сплошное удовольствие. Пожилые люди с экранов нас уверяют, что не хотят сидеть дома на пенсии и «рвутся в бой», вернее, поработать. Это хорошо, когда ты бумажки в офисе с места на место перекладываешь или за компьютером весь день просиживаешь, и то старческий склероз ещё никто не отменял. А тем, кто на стройке или на другом физически тяжелом производстве будет работать до 65 лет, тем как быть? Снижается реакция, зрение, выносливость, работоспособность и т.д. А есть ещё и диспетчеры, и водители, и крановщики. О них кто-то подумал? А что пенсионеры получат взамен – небольшую прибавку к пенсии, которую позже подъест инфляция?



И не верю я, что денег на пенсии в нашей стране нет. Могу подсказать, где их можно поискать. На одних фейерверках и торжествах столько было выброшено денег на ветер, как раз хватило бы на прибавки к пенсиям. Это наша страна, и только мы должны решать, когда и на что тратить. Какие законы принимать и когда на пенсию отправляться!



























В Краснодаре 28 июля состоялся митинг против роста цен на бензин и дизельное топливо, повышения ставки налога на добавленную стоимость и так называемой пенсионной реформы. Инициатором акции выступило Краснодарское краевое отделение КПРФ. Властями Краснодара было согласовано проведение митинга в Чистяковской роще города на 3000 участников после окончания моратория, объявленного на период проведения чемпионата мира по футболу.Это был самый крупный митинг в Краснодаре за последние десять лет. Собралось около 3 тыс. человек. На солнце было жарко. Люди стояли по краям площадки — в тени деревьев, поэтому некоторые СМИ смотрели на фотографии из соцсетей и, как обычно, сообщали о небольшом количестве участников. На митинг в Краснодар приехали и делегации из Геленджика, Горячего Ключа, Каневской, Динской, Славянска-на-Кубани. Сопровождали проведение митинга по традиции службы скорой помощи и подразделения МВД и МЧС.Первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, депутат Государственной думы Н.И. Осадчий подчеркнул, что– всеми цивилизованными средствами, вплоть до отставки правительства с его антинародными проектами.– завершил лидер краевого отделения КПРФ.На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, из которого следует, что в голосовании приняли участие 17 депутатов из Краснодарского края. Что характерно, за принятие реформы высказались все 13 представителей «Единой России». Против законопроекта выступили четыре наших депутата (два от ЛДПР и два от КПРФ).В проект итоговой резолюции митинга были включены не только отрицательные оценки действий партии власти за последние месяцы, но и другие конкретные лозунги:Под листами народного опроса против повышения пенсионного возраста на митинге было собрано 3 тыс. 104 подписи.В тот же день на Кубани прошли протестные митинги, организованные КПРФ в других городах: в Апшеронске, Армавире, Курганинске, Тимашевске, Темрюке, Туапсе, Усть-Лабинске, Ейске, Сочи, в пос. Мостовском. В Новороссийске состоялись пикеты.Обратите внимание на широкую географию участников: протест идет по всей стране, от Владивостока до Калининграда, на призыв откликнулись десятки тысяч жителей нашей страны. Коммунисты, конечно, молодцы, но этого мало. Ведь принимаемый закон затронет практически каждого. Не все это ещё осознали. Народ наш терпеливый, привык к трудностям и лишениям. Ещё верит всему, что показывают по телевизору. А там нам сейчас усиленно внушают, что работать в старости — это же одно сплошное удовольствие. Пожилые люди с экранов нас уверяют, что не хотят сидеть дома на пенсии и «рвутся в бой», вернее, поработать. Это хорошо, когда ты бумажки в офисе с места на место перекладываешь или за компьютером весь день просиживаешь, и то старческий склероз ещё никто не отменял. А тем, кто на стройке или на другом физически тяжелом производстве будет работать до 65 лет, тем как быть? Снижается реакция, зрение, выносливость, работоспособность и т.д. А есть ещё и диспетчеры, и водители, и крановщики. О них кто-то подумал? А что пенсионеры получат взамен – небольшую прибавку к пенсии, которую позже подъест инфляция?И не верю я, что денег на пенсии в нашей стране нет. Могу подсказать, где их можно поискать. На одних фейерверках и торжествах столько было выброшено денег на ветер, как раз хватило бы на прибавки к пенсиям. Это наша страна, и только мы должны решать, когда и на что тратить. Какие законы принимать и когда на пенсию отправляться! Автор: Кантемиров Виктор Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 94 Источник Похожие новости Ещё раз о наградах. Справедливые упрёки от Екатерины Великой Работать до девяноста — здорово и просто! Итоги недели. «Новая русская рулетка — доживи до пенсии»

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