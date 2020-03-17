«Нам нужна великая Россия, а не шоу на различных уровнях»: Путин опроверг заявления о «ручной» оппозиции

Представителям различных партий в Госдуме государство обеспечивает равные условия для работы вне зависимости от их взглядов. Об этом заявил Владимир Путин, опровергнув тезис о том, что системная оппозиция в России — «ручная». Он также отметил, что наличие оппозиции — как системной, так и несистемной — крайне важно, однако её деятельность не должна приводить к «бардаку», подобному тому, что был в 1990-х годах. Кроме того, глава государства подчеркнул, что политическая сознательность населения за последние годы выросла.

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС выразил несогласие с тезисом о том, что системная оппозиция в России является «ручной». Он отметил, что в российском парламенте представлены четыре партии, у каждой из которых «часто очень свой взгляд на вещи».

«Да, «Единая Россия» имеет контрольный пакет в Думе. Кто-то может сказать: знаете, это так... скучновато... Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?» — спросил президент у журналиста.

Глава государства подчеркнул, что парламент — «место для дискуссий, но это не место для драки, внутренних разборок и самопиара». Он напомнил, что в 1990-х годах годах в парламенте был «бардак», парламентария постоянно устраивали драки и невозможно было принять ни одного решения.

«А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик. Вот до чего это довело. Когда нет конструктивного обсуждения. Так вот, мой вопрос в чём? Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают? Или государственные решения принимают?» — сказал президент РФ.

При этом Путин сослался на слова российского реформатора Петра Столыпина, подчеркнув, что России не нужны потрясения.

«Не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна великая Россия». Я думаю, что всем нам нужна великая Россия, а не шоу на различных уровнях политической власти», — заявил президент РФ.

Пётр Столыпин, выступая в Госдуме 10 мая 1907 года заявил, что России необходим путь реформ, основанных на русской традиции и культуре, а не радикальные перемены.

«Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна — великая Россия!» — заявил Столыпин.

Оппозиционное разнообразие

Говоря о политических деятелях в России, президент подчеркнул, что они часто имеют свою позицию по многим вопросам, например, глава КПРФ Геннадий Зюганов и другие члены коммунистической партии.

Кроме того, как указал президент РФ, в стране существует и несистемная оппозиция и она довольная развита.

«А вот эта несистемная оппозиция — это что такое? Значит, это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию политических партий, у нас их 50», — подчеркнул Путин.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов

РИА Новости

© Илья Питалев

Глава государства также напомнил, что уже говорил важности как системной, так и несистемной оппозиция, которая будет критиковать власть или, как выразился журналист ТАСС, «запускать власти ежа под череп».

«Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьёзная политическая деятельность», — подчеркнул Путин.

При этом он опроверг заявление о том, что несистемный оппозиционер в России практически автоматически становится врагом государства.

«Ничего подобного. Откуда вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так. Это не соответствует действительности. Почему это? У нас 50 партий», — отметил Путин.

Кроме того, в последнее время выросла политическая сознательность рядовых граждан, отметил Путин, поэтому им не достаточно смотреть, как кто-то эпатирует, кто-то разоблачает, а кто-то ругает власть.

«Даже рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна?» — отметил глава государства.

По его словам, сейчас не так просто на свою сторону привлечь избирателей, нужно предлагать реальные решения, «уже так просто, за колбасу не купишь человека».

Ранее Владимир Путин отмечал, что всегда была и будет существовать часть общества, которая «не согласна с действующей властью». Он также указал на положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество. По его словам, они «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны», — добавил президент РФ.