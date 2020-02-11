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«Нам нужен самолёт, который сможет бомбить Москву»: польские читатели оценили сравнение Су-27 и Gripen

11 февраля 2020, 14:54  •  108 • Аналитика

Желая уязвить Россию, польское издание Defence 24 неожиданно вспомнило о военных учениях пятилетней давности. Во время маневров, проводившихся Китаем и Таиландом, в воздухе прошли учебные бои самолетов Thai JAS-39C/D Gripen и Су-27СК.


JAS 39 «Gripen» - многоцелевой истребитель четвертого поколения, производящийся в Швеции и с 1997 года стоящий на вооружении шведских военно-воздушных сил. Экспорт самолетов «Грипен» был осуществлен в ряд стран, среди которых оказался и Таиланд, купивший 12 истребителей. Восемь самолетов JAS-39C и четыре самолета JAS-39D составляют 701-ю истребительную эскадрилью Королевских ВВС Таиланда.



Су-27СК – советский многоцелевой истребитель, также относящийся к четвертому поколению, хотя между ним и «Грипеном» - двадцать лет разницы. Первый полет Су-27 состоялся в далеком 1977 году. На вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая находится 75 машин Су-27СК, большая часть которых была закуплена у Российской Федерации еще в 1990-е годы.

Четырехдневные учения, проводившиеся в 2015 году, выявили целый ряд преимуществ шведского самолета над Су-27. Спустя четыре года полковник Ли Чунхуа из Северо-Западного политехнического университета, считающийся одним из самых опытных пилотов китайской истребительной авиации, представил специальный доклад о тех маневрах.

В условиях, превышающих дальность видимости «Грипены» ВВС Таиланда оказались в несколько раз более эффективными, чем Су-27СК. Например, во время боев, смоделированных на дистанциях 50 и более километров, таиландские летчики совершили 10 эффективных выстрелов, а китайские – 0. Наибольшие преимущества «Грипены» продемонстрировали на расстоянии 30 и более километров.


Самолет ВВС Таиланда

Однако во время боев, смоделированных в условиях видимости, все сложилось иначе: здесь Су-27СК одержали явную победу над таиландскими «Грипенами». Но успешные действия в поле зрения являются недостаточным утешением для китайских летчиков, поскольку современные воздушные бои проводятся, как правило, на дальних дистанциях. Соответственно, Су-27СК пришлось бы понести очень серьезные потери, прежде чем выйти на удобное для себя расстояние.

Польское издание подчеркивает, что Су-27 до сих пор остается фактически основным истребителем ВВС и Китая, и России. И это означает, что западные страны пока имеют явное превосходство в истребительной авиации. В Китае сейчас серьезно обеспокоены потенциалом своих военно-воздушных сил, который необходимо совершенствовать, что подтвердили и те совместные китайско-таиландские учения.

Понятно, что польским СМИ доставляет удовольствие описывать недостатки российской военной техники. Но не менее интересны и комментарии польских экспертов и обычных читателей.

Если это так, как пишет автор, то вся наша покупка F35 - это одно большое бедствие. «Грипенов» хватило бы на русских с головой, и мы бы не тратили столь большие деньги,

- пишет один из польских читателей.

Однако некто Marcin разубеждает собеседника, утверждая, что «Грипены» никогда не смогут прорваться сквозь российскую противовоздушную оборону, да и по стоимости они отнюдь не дешевле F-35, которые Польша закупает у США.

Из комментариев:

Gripen - это самолет малой дальности, для обороны, а нам нужен тот, который сможет бомбить Москву,

Впрочем, есть и довольно адекватные комментарии. Например, пользователь Крис обращает внимание на то, что JAS 39 «Грипен» был сконструирован спустя 11 лет после того, как Су-27 уже поступили в серийное производство. И призывает читателей не позволять манипулировать. Ведь сравнение машин с такой разницей в возрасте некорректно.

Такой же точки зрения придерживается и некий Wojmił:



Самолеты не сопоставимы... Су-27 технически сражался на рубеже 1980-х и 1990-х годов (а радары этих самолетов - середина 1980-х), а в 2008 году был введен Gripen. Структура радара постоянно модернизировалась в первой половине 21-го века. 20 лет разницы - в электронике это вечность.


Поразительно, с каким интересом польские СМИ и их читатели выискивают недостатки российской военной техники, даже если они якобы выявились на военных учениях таких далеких от Польши стран как Китай и Таиланд. Все понятно и с общим настроем польской аудитории, которая грезит успешной войной против России. Проходят столетия, а ничего не меняется и в Польше многие "горячие головы" вновь мечтают о походе на Москву.
Илья Полонский

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