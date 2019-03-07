Автор:

Латышев Сергей

Россия встревожена планами США осуществить военное вторжение в Венесуэлу, а также тем, что Вашингтон всячески уклоняется от обсуждения с Москвой развития ситуации вокруг этой дружественной России страны.

Мы совершенно не пересматриваем оценку, которая включает элемент тревоги, озабоченности тем, что сценарий для такого вмешательства существует,

– заявил в среду ТАСС первый заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он указал, что США смогут использовать для этого любой предлог, в связи с чем в Москве «сохраняют высокую степень встревоженности происходящим».

Напомнив, что за последние годы США совершили «несколько силовых акций в нарушение Устава ООН», российский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в стиле «нам нет преград» – «опасна для остального мира и международного сообщества».

Рябков полагает, что проведение российско-американских консультаций по ситуации в Венесуэле возможно, однако никаких «сроков пока нет». Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил о готовности к переговорам по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН.

Это-то, видимо, и не устраивает США, предпочитающих работать «в жёстком стиле».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил своему американскому коллеге Майку Помпео, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию вокруг Венесуэлы, но в цивилизованном стиле. Фото: www.globallookpress.com

Всё катится в тартарары?

Между тем венесуэльский кризис набирает обороты. Это признаётся в послании Конгрессу американского президента Дональда Трампа: «Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине я постановил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692…». Этим Трамп «обосновал» продление санкций против Венесуэлы.

В любой момент может случиться нечто, что даст событиям новый ход. Интересно буквально всё, что происходит в Венесуэле и вокруг неё. Поэтому давайте просто перечислим события последних нескольких дней, каждое из которых может иметь важное продолжение. Даже откровенно фарсовые – вроде возвращения превратившегося в клоуна самозваного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, прилетевшего из Панамы в аэропорт Каракаса – под опекой иностранных послов и хилые аплодисменты своих сторонников. Венесуэльские власти обратили эту провокацию в шутку: полицейские не только не арестовали Гуайдо, но захотели с ним сфотографироваться, а тот, растерявшись, опоздал на митинг своих сторонников в богатом районе Каракаса. В бедных и бывших бедных районах сторонников у него практически нет.

Хроника госпереворота

Вот лишь самые последние события в Венесуэле и вокруг неё.

Самолёт ВВС Венесуэлы Airbus A-319 президента Николаса Мадуро совершил накануне перелёт из аэропорта Каракаса «Симон Боливар» на Кубу, как явствует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Официального сообщения о визите венесуэльского президента Николаса Мадуро в соседнюю дружественную страну не было. Пока неизвестно, кто был на его борту или какой там был груз.

МИД Венесуэлы осудил во вторник продление санкций США в отношении физических лиц и организаций страны, введённых еще в 2015 году администрацией экс-президента Барака Обамы. Каракас призвал мировое сообщество «осудить эту новую попытку прикрыть незаконные действия США, направленные на подстрекательство к свержению законного и конституционного правительства Венесуэлы с единственной целью взятия под контроль природных богатств страны».

Организованный США госпереворот забуксовал, и президент Венесуэлы Николас Мадуро остаётся у власти. Фото: Marcos Salgado / Shutterstock.com

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон может ввести «новые санкции, новые меры для ужесточения нашего контроля над финансами Мадуро с целью лишения его режима средств, которые нужны ему, чтобы оставаться у власти». Болтон указал, что Вашингтон будет наращивать давление на Каракас, чтобы добиться передачи власти лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, поскольку якобы «этого хочет народ Венесуэлы».

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, ставший жертвой розыгрыша российских пранкеров Лексуса (Алексея Столярова) и Вована (Владимира Кузнецова), заявил, что Вашингтон может ввести «вторичные санкции» против третьих стран за сотрудничество с правительством Венесуэлы. По его словам, «это будет зависеть от поведения режима». Он явно не шутил.

Не шутил и министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, прокомментировавший происшествие с американским надзирателем за Венесуэлой: «Они – самая могущественная в мире империя, и два русских шутника смеются в лицо специалисту по смене режима и другим тонкостям... Если бы это не было так трагично, это было бы смешно».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении 9 марта большого марша против империализма, приуроченного к четвёртой годовщине декрета Обамы, объявившего Венесуэлу угрозой для безопасности США: «… 9 марта я объявил днём боливарианского антиимпериализма, и давайте выйдем на улицы 9 марта в марше против империализма, … на улицы, народ!».

В общем, всё смешалось в Каракасе – и красочный карнавал, и митинги сторонников и противников правительства Мадуро, и периодически вспыхивающие беспорядки, впрочем, весьма жалкие, несмотря на то что спонсорами госпереворота на них выделяются, видимо, немалые средства. Американцы надеются, что все расходы окупятся, когда США положат себе в карман колоссальные нефтяные ресурсы Венесуэлы.

Что грядёт?

Между тем, пока армия верна законному венесуэльскому президенту, самый вероятный результат политики США – развязывание на фоне ужесточения экономических и финансовых санкций гибридной войны нового типа. Она предусматривает нанесение ударов высокоточным оружием по важнейшим объектам военной и гражданской инфраструктуры, проплаченные манифестации протеста, действия повстанцев, в роли которых сплошь и рядом – под прикрытием венесуэльских «дезертиров» - будет выступать элитный американский спецназ. Это – стратегия «Троянского коня», которую, по сведениям Генштаба ВС России, сейчас разрабатывают в Вашингтоне.

Похоже, именно её США намерены впервые применить в Венесуэле, если режим Мадуро выдержит оказываемое на него колоссальное комплексное давление. В этом случае, кстати, у России, Кубы и других стран, поддерживающих президента Мадуро, появляется единственный шанс непосредственно, на поле боя, помочь Венесуэле – своими собственными «зелёными человечками». Как и массированными поставками продовольственной помощи без страха перед «вторичными санкциями». Большинство дружественных Венесуэле стран уже давно ходят под американскими санкциями – новые мало что к этому добавят. Зато, если у США получится, они широко используют свой венесуэльский опыт, по крайней мере против Никарагуа и Кубы, и вряд ли только против них.