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Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию

23 марта 2018, 00:39  •  91 • Политика
На пресс-конференции в Брюсселе главы Евросовета и Еврокомиссии не ответили ни на один вопрос СМИ.
Долгожданная пресс-конференция председателя Евросовета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера надолго запомнится многим журналистам. Политики предложили СМИ задавать любые вопросы, но не ответили ни на один из них.
Все, что могли сказать Юнкер и Туск - это то, что к тому или иному вопросу следует вернуться в другой раз, желательно через месяца четыре. То есть все, что услышали от политиков журналисты, так это повторяющиеся фразы "Нам нечего сказать" и "Вернемся к этому позже".
Сразу после пространной речи глав Евросовета и Еврокомиссии репортеры задали вопрос о том, поддерживает ли ЕС обвинения Британии в адрес России по делу об отравлении Скрипаля в Солсбери. Но вопрос так и остался без ответа, собственно, как и все остальные. После недолгого общения с прессой Юнкер и Туск поспешили удалиться со сцены.

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