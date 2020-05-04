Нам не страшен Вашингтон. Почему? • 40 • Аналитика

В образе врага и в облике друга





В перестройку и времена «ножек Буша» простой американец вполне мог считаться лучшим другом России и русских. Помимо турок и Китая, «челночную» Россию неплохо подкармливал и Вашингтон. Простого американца вряд ли вообще когда-нибудь воспринимали как врага. Простецкий парень из Канзаса (вроде героев Патрика Суэйзи) — скорее союзник, чем жестокий недруг.



Но в России ещё не забыли, кто обнимался с «другом Биллом» и пытался приобнять английскую королеву. Нынешним лидерам не пришлось обниматься даже с супругой «друга Билла», ограничиваясь рукопожатиями со сменяющими друг друга хозяевами Белого дома.





Российская пропаганда мало кому нравится. Внутри нашей страны, вообще-то, тоже. И это при том, что больше половины населения страны, помимо первого и второго каналов телевидения, реально могут смотреть только какое-нибудь местное, куда более ангажированное властью. Впрочем, вместе с RT и пресловутой фабрикой троллей над формированием образа врага у нас в стране трудятся ещё десятки, а то и сотни тысяч добровольцев.



Это говорит вроде бы об одном: есть спрос. Но на самом деле, и автор в этом не сомневается, русскому человеку, скорее всего, вполне достаточно считать чуть ли не всех, кто за бугром, «придурками» и «тупыми». Точно по Задорнову. Им своего ума не дашь, но поучить, мол, порой не вредно и даже в случае чего кое-что из истории «повторить». Правда, в глубине души у большинства из тех, кто так говорит или даже пишет (хотя бы на заднем стекле авто) от слов до дела — дистанция огромного размера.



При этом у большинства россиян и до коронавируса, и уж тем более во времена карантина своих забот, что называется, полон рот. Бытовых, жизненных, напрямую связанных с перспективой именно выживания. Не стоит наивно думать, что приусадебные участки нужны миллионам соотечественников только ради развлечения. Это картошка-то на жалких шести сотках? Да это же реальный прикорм, своего рода подушка безопасности. Продовольственной, разумеется.



Увы, но мы, в отличие от тех же американцев, всерьёз выбрались из-под угрозы голода совсем недавно. Если за океаном остались лишь единицы из тех, кто вспомнит недобрым словом Великую депрессию, то у нас живы пока ещё миллионы, десятки миллионов тех, кто не забыл и хрущёвские кукурузные эксперименты, и пустые полки продмагов, и застойные колбасные электрички, и регулярные перебои с хлебом, и стихийные барахолки 90-х.



Да и войну (кое-кому из молодых об этом стоит хотя бы знать) мы помним совсем не так, как те же американцы. И голод в этой памяти для многих, особенно находившихся в тылу, на первом месте. Считаться жертвами тут не станем: речь идёт совсем не о том. Нас волнует вопрос: почему союзника и друга так жаждут превратить в потенциального врага?



Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?

Не потому ли россиянам, по большому счёту, даже дела нет до того, что «отношения США с Россией на сегодняшний день являются самыми натянутыми за все время с 1985 года»? Так пишут и так считают в большинстве западных СМИ. И когда ангажированная на все сто пресса, этак походя, как само собой разумеющееся выдаёт что-нибудь про вмешательство Москвы в президентские выборы в США, обыватель лишь хмыкнет с удовлетворением, и смутит его лишь одно: зачем на такую ерунду вообще деньги тратить.



Когда-то почти любому из нас было неприятно, если СССР вдруг называли Верхней Вольтой с ракетами. Перестройка и реформы вынудили многих надолго и всерьёз забыть о патриотизме и национальной гордости. Тем более что само это понятие не только старательно размывали со всех трибун, вынимая, словно из заветной шкатулки, только на главный праздник.



Но после 2008 года, после Крыма и Донбасса выяснилось, что чувство собственного достоинства отнюдь не утрачено ни русскими, ни россиянами. И россияне стали понимать, что не только санкции и кризисы вполне можно воспринимать как данность, примерно так же можно относиться и к действиям собственных властей в отношении к тем, кто не с нами. И не только и не столько потому, что они как бы априори против нас.



Вряд ли читатели станут спорить, что принцип «кто не с нами, тот против нас» – это нечто абсолютно не русское. Бывает, но чаще русский, да и россиянин любой иной национальности, ещё сто раз задумается: а действительно ли «против нас»? Не слишком часто нам приходится вспоминать, да ещё нам и напоминают, как Россия была «унижена», когда была вынуждена принять повестку дня, просто таки продиктованную из Вашингтона.





Со стороны, особенно с той самой толерантной и такой насквозь демократической стороны, наверное, и вправду, может показаться странным, что именно внешняя политика вызывает меньше всего вопросов у российских граждан. Вне зависимости от их политических убеждений и пресловутого социального статуса. Её могут сколько угодно называть агрессивной, неадекватной или хуже того, провокационной, похоже, от этого мы её только больше уважать готовы.



У себя же, внутри страны, россияне, как это бывало и раньше, собираются разбираться сами. Без советчиков и без незваных помощников.



Мне нравится, что вы больны не мной

Тут самое время насчёт внимания оговориться. Сегодня уже мало кто вспомнит бесчисленные советы, которые сыпались нам на голову в тяжёлом 1998 году от МВФ и из того же Вашингтона. И до дефолта, и сразу после него. Дошло до того, что России всерьёз предлагали перенять антикризисный опыт Аргентины, которую усиленно, я бы сказал, агрессивно, кредитовали на предмет пресловутых структурных реформ.



Где теперь аргентинские финансы, как впрочем, и вся аргентинская экономика? И где российская, как бы мы её ни критиковали? Так, быть может, именно эта независимость, пусть весьма относительная, и раздражает больше всего Запад во главе с Вашингтоном?



Кстати, потом, уже в 2000-е годы, спецы из МВФ и Европейского Центробанка точно так же буквально затопили «отравленными кредитами» и Грецию с Италией. Сейчас уже никто в самой Италии не сомневается, в силу чего стране пришлось ради выполнения нормативов ЕС распрощаться с последними остатками социальной медицины в стране. Какими потерями от коронавируса это аукнулось, знает теперь весь мир.



России за рубежом пеняют за многое. Больше всего любят о правах человека напоминать, хотя сейчас, когда «ложным карантином» эти права попираются, как мало где ещё, молчат, что называется, в тряпочку. Предпочитая какие-то идиотские обвинения в связи с тем, что в России всё ещё жертв маловато. Если это и вправду результат драконовских мер, так что ж – лишь бы их после карантина отменили. А вы бы, господа, лучше бы на свои брёвна в глазу больше внимания обращали.



Будем честными сами с собой — у нас среди сообщений из-за рубежа, после новостей с Украины на первом месте, конечно же, – новости американские. С коронавирусом про Украину предпочли почти забыть, но заокеанских друзей не забыли. Сообщаем о них регулярно, причём с довольно редкими теперь наездами, скорее с сочувствием. А как же иначе, жертв от COVID-19 там действительно много, и ведь это чуть ли не мы, прямо из Москвы, голоса на президентских выборах в 2016 году подтасовали. На выборах в США, понятное дело. Назад или вперёд? В девяностые годы или в светлое будущее?



Но только не подумайте, что американской прессе больше писать не о чем, кроме как о руке Москвы. Отнюдь нет. Это только в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы двумя главными угрозами американской национальной безопасности. Но на то она и стратегия. Наши не то ещё могут понаписать.



Любая статистика, и официальная, и та, что пользуется «желтоватыми» источниками, покажет: новости о России и из России в СМИ за океаном далеко не на первом месте. Личный опыт каждого, кто побывал за границей, подскажет: это именно так. Но ведь это же и хорошо, нам давно пора бы перенять такой позитивный опыт.



У нас своих проблем с избытком, чтобы ещё глубоко разбираться в тревогах и страхах заокеанских коллег по перу. Давно пора оставить это специалистам да примкнувшим к ним мастерам троллинга. Пусть не только развлекаются, но действительно анализируют. Полезно ведь. В перестройку и времена «ножек Буша» простой американец вполне мог считаться лучшим другом России и русских. Помимо турок и Китая, «челночную» Россию неплохо подкармливал и Вашингтон. Простого американца вряд ли вообще когда-нибудь воспринимали как врага. Простецкий парень из Канзаса (вроде героев Патрика Суэйзи) — скорее союзник, чем жестокий недруг.Но в России ещё не забыли, кто обнимался с «другом Биллом» и пытался приобнять английскую королеву. Нынешним лидерам не пришлось обниматься даже с супругой «друга Билла», ограничиваясь рукопожатиями со сменяющими друг друга хозяевами Белого дома.Российская пропаганда мало кому нравится. Внутри нашей страны, вообще-то, тоже. И это при том, что больше половины населения страны, помимо первого и второго каналов телевидения, реально могут смотреть только какое-нибудь местное, куда более ангажированное властью. Впрочем, вместе с RT и пресловутой фабрикой троллей над формированием образа врага у нас в стране трудятся ещё десятки, а то и сотни тысяч добровольцев.Это говорит вроде бы об одном: есть спрос. Но на самом деле, и автор в этом не сомневается, русскому человеку, скорее всего, вполне достаточно считать чуть ли не всех, кто за бугром, «придурками» и «тупыми». Точно по Задорнову. Им своего ума не дашь, но поучить, мол, порой не вредно и даже в случае чего кое-что из истории «повторить». Правда, в глубине души у большинства из тех, кто так говорит или даже пишет (хотя бы на заднем стекле авто) от слов до дела — дистанция огромного размера.При этом у большинства россиян и до коронавируса, и уж тем более во времена карантина своих забот, что называется, полон рот. Бытовых, жизненных, напрямую связанных с перспективой именно выживания. Не стоит наивно думать, что приусадебные участки нужны миллионам соотечественников только ради развлечения. Это картошка-то на жалких шести сотках? Да это же реальный прикорм, своего рода подушка безопасности. Продовольственной, разумеется.Увы, но мы, в отличие от тех же американцев, всерьёз выбрались из-под угрозы голода совсем недавно. Если за океаном остались лишь единицы из тех, кто вспомнит недобрым словом Великую депрессию, то у нас живы пока ещё миллионы, десятки миллионов тех, кто не забыл и хрущёвские кукурузные эксперименты, и пустые полки продмагов, и застойные колбасные электрички, и регулярные перебои с хлебом, и стихийные барахолки 90-х.Да и войну (кое-кому из молодых об этом стоит хотя бы знать) мы помним совсем не так, как те же американцы. И голод в этой памяти для многих, особенно находившихся в тылу, на первом месте. Считаться жертвами тут не станем: речь идёт совсем не о том. Нас волнует вопрос: почему союзника и друга так жаждут превратить в потенциального врага?Не потому ли россиянам, по большому счёту, даже дела нет до того, что «отношения США с Россией на сегодняшний день являются самыми натянутыми за все время с 1985 года»? Так пишут и так считают в большинстве западных СМИ. И когда ангажированная на все сто пресса, этак походя, как само собой разумеющееся выдаёт что-нибудь про вмешательство Москвы в президентские выборы в США, обыватель лишь хмыкнет с удовлетворением, и смутит его лишь одно: зачем на такую ерунду вообще деньги тратить.Когда-то почти любому из нас было неприятно, если СССР вдруг называли Верхней Вольтой с ракетами. Перестройка и реформы вынудили многих надолго и всерьёз забыть о патриотизме и национальной гордости. Тем более что само это понятие не только старательно размывали со всех трибун, вынимая, словно из заветной шкатулки, только на главный праздник.Но после 2008 года, после Крыма и Донбасса выяснилось, что чувство собственного достоинства отнюдь не утрачено ни русскими, ни россиянами. И россияне стали понимать, что не только санкции и кризисы вполне можно воспринимать как данность, примерно так же можно относиться и к действиям собственных властей в отношении к тем, кто не с нами. И не только и не столько потому, что они как бы априори против нас.Вряд ли читатели станут спорить, что принцип «кто не с нами, тот против нас» – это нечто абсолютно не русское. Бывает, но чаще русский, да и россиянин любой иной национальности, ещё сто раз задумается: а действительно ли «против нас»? Не слишком часто нам приходится вспоминать, да ещё нам и напоминают, как Россия была «унижена», когда была вынуждена принять повестку дня, просто таки продиктованную из Вашингтона.Со стороны, особенно с той самой толерантной и такой насквозь демократической стороны, наверное, и вправду, может показаться странным, что именно внешняя политика вызывает меньше всего вопросов у российских граждан. Вне зависимости от их политических убеждений и пресловутого социального статуса. Её могут сколько угодно называть агрессивной, неадекватной или хуже того, провокационной, похоже, от этого мы её только больше уважать готовы.У себя же, внутри страны, россияне, как это бывало и раньше, собираются разбираться сами. Без советчиков и без незваных помощников.Тут самое время насчёт внимания оговориться. Сегодня уже мало кто вспомнит бесчисленные советы, которые сыпались нам на голову в тяжёлом 1998 году от МВФ и из того же Вашингтона. И до дефолта, и сразу после него. Дошло до того, что России всерьёз предлагали перенять антикризисный опыт Аргентины, которую усиленно, я бы сказал, агрессивно, кредитовали на предмет пресловутых структурных реформ.Где теперь аргентинские финансы, как впрочем, и вся аргентинская экономика? И где российская, как бы мы её ни критиковали? Так, быть может, именно эта независимость, пусть весьма относительная, и раздражает больше всего Запад во главе с Вашингтоном?Кстати, потом, уже в 2000-е годы, спецы из МВФ и Европейского Центробанка точно так же буквально затопили «отравленными кредитами» и Грецию с Италией. Сейчас уже никто в самой Италии не сомневается, в силу чего стране пришлось ради выполнения нормативов ЕС распрощаться с последними остатками социальной медицины в стране. Какими потерями от коронавируса это аукнулось, знает теперь весь мир.России за рубежом пеняют за многое. Больше всего любят о правах человека напоминать, хотя сейчас, когда «ложным карантином» эти права попираются, как мало где ещё, молчат, что называется, в тряпочку. Предпочитая какие-то идиотские обвинения в связи с тем, что в России всё ещё жертв маловато. Если это и вправду результат драконовских мер, так что ж – лишь бы их после карантина отменили. А вы бы, господа, лучше бы на свои брёвна в глазу больше внимания обращали.Будем честными сами с собой — у нас среди сообщений из-за рубежа, после новостей с Украины на первом месте, конечно же, – новости американские. С коронавирусом про Украину предпочли почти забыть, но заокеанских друзей не забыли. Сообщаем о них регулярно, причём с довольно редкими теперь наездами, скорее с сочувствием. А как же иначе, жертв от COVID-19 там действительно много, и ведь это чуть ли не мы, прямо из Москвы, голоса на президентских выборах в 2016 году подтасовали. На выборах в США, понятное дело.Но только не подумайте, что американской прессе больше писать не о чем, кроме как о руке Москвы. Отнюдь нет. Это только в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы двумя главными угрозами американской национальной безопасности. Но на то она и стратегия. Наши не то ещё могут понаписать.Любая статистика, и официальная, и та, что пользуется «желтоватыми» источниками, покажет: новости о России и из России в СМИ за океаном далеко не на первом месте. Личный опыт каждого, кто побывал за границей, подскажет: это именно так. Но ведь это же и хорошо, нам давно пора бы перенять такой позитивный опыт.У нас своих проблем с избытком, чтобы ещё глубоко разбираться в тревогах и страхах заокеанских коллег по перу. Давно пора оставить это специалистам да примкнувшим к ним мастерам троллинга. Пусть не только развлекаются, но действительно анализируют. Полезно ведь. Пётр Ненароков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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