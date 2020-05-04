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Нам не страшен Вашингтон. Почему?
04 мая 2020, 06:10 • 40 • Аналитика
В образе врага и в облике друга
В перестройку и времена «ножек Буша» простой американец вполне мог считаться лучшим другом России и русских. Помимо турок и Китая, «челночную» Россию неплохо подкармливал и Вашингтон. Простого американца вряд ли вообще когда-нибудь воспринимали как врага. Простецкий парень из Канзаса (вроде героев Патрика Суэйзи) — скорее союзник, чем жестокий недруг.
Но в России ещё не забыли, кто обнимался с «другом Биллом» и пытался приобнять английскую королеву. Нынешним лидерам не пришлось обниматься даже с супругой «друга Билла», ограничиваясь рукопожатиями со сменяющими друг друга хозяевами Белого дома.
Российская пропаганда мало кому нравится. Внутри нашей страны, вообще-то, тоже. И это при том, что больше половины населения страны, помимо первого и второго каналов телевидения, реально могут смотреть только какое-нибудь местное, куда более ангажированное властью. Впрочем, вместе с RT и пресловутой фабрикой троллей над формированием образа врага у нас в стране трудятся ещё десятки, а то и сотни тысяч добровольцев.
Это говорит вроде бы об одном: есть спрос. Но на самом деле, и автор в этом не сомневается, русскому человеку, скорее всего, вполне достаточно считать чуть ли не всех, кто за бугром, «придурками» и «тупыми». Точно по Задорнову. Им своего ума не дашь, но поучить, мол, порой не вредно и даже в случае чего кое-что из истории «повторить». Правда, в глубине души у большинства из тех, кто так говорит или даже пишет (хотя бы на заднем стекле авто) от слов до дела — дистанция огромного размера.
При этом у большинства россиян и до коронавируса, и уж тем более во времена карантина своих забот, что называется, полон рот. Бытовых, жизненных, напрямую связанных с перспективой именно выживания. Не стоит наивно думать, что приусадебные участки нужны миллионам соотечественников только ради развлечения. Это картошка-то на жалких шести сотках? Да это же реальный прикорм, своего рода подушка безопасности. Продовольственной, разумеется.
Увы, но мы, в отличие от тех же американцев, всерьёз выбрались из-под угрозы голода совсем недавно. Если за океаном остались лишь единицы из тех, кто вспомнит недобрым словом Великую депрессию, то у нас живы пока ещё миллионы, десятки миллионов тех, кто не забыл и хрущёвские кукурузные эксперименты, и пустые полки продмагов, и застойные колбасные электрички, и регулярные перебои с хлебом, и стихийные барахолки 90-х.
Да и войну (кое-кому из молодых об этом стоит хотя бы знать) мы помним совсем не так, как те же американцы. И голод в этой памяти для многих, особенно находившихся в тылу, на первом месте. Считаться жертвами тут не станем: речь идёт совсем не о том. Нас волнует вопрос: почему союзника и друга так жаждут превратить в потенциального врага?
Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?
Не потому ли россиянам, по большому счёту, даже дела нет до того, что «отношения США с Россией на сегодняшний день являются самыми натянутыми за все время с 1985 года»? Так пишут и так считают в большинстве западных СМИ. И когда ангажированная на все сто пресса, этак походя, как само собой разумеющееся выдаёт что-нибудь про вмешательство Москвы в президентские выборы в США, обыватель лишь хмыкнет с удовлетворением, и смутит его лишь одно: зачем на такую ерунду вообще деньги тратить.
Когда-то почти любому из нас было неприятно, если СССР вдруг называли Верхней Вольтой с ракетами. Перестройка и реформы вынудили многих надолго и всерьёз забыть о патриотизме и национальной гордости. Тем более что само это понятие не только старательно размывали со всех трибун, вынимая, словно из заветной шкатулки, только на главный праздник.
Но после 2008 года, после Крыма и Донбасса выяснилось, что чувство собственного достоинства отнюдь не утрачено ни русскими, ни россиянами. И россияне стали понимать, что не только санкции и кризисы вполне можно воспринимать как данность, примерно так же можно относиться и к действиям собственных властей в отношении к тем, кто не с нами. И не только и не столько потому, что они как бы априори против нас.
Вряд ли читатели станут спорить, что принцип «кто не с нами, тот против нас» – это нечто абсолютно не русское. Бывает, но чаще русский, да и россиянин любой иной национальности, ещё сто раз задумается: а действительно ли «против нас»? Не слишком часто нам приходится вспоминать, да ещё нам и напоминают, как Россия была «унижена», когда была вынуждена принять повестку дня, просто таки продиктованную из Вашингтона.
Со стороны, особенно с той самой толерантной и такой насквозь демократической стороны, наверное, и вправду, может показаться странным, что именно внешняя политика вызывает меньше всего вопросов у российских граждан. Вне зависимости от их политических убеждений и пресловутого социального статуса. Её могут сколько угодно называть агрессивной, неадекватной или хуже того, провокационной, похоже, от этого мы её только больше уважать готовы.
У себя же, внутри страны, россияне, как это бывало и раньше, собираются разбираться сами. Без советчиков и без незваных помощников.
Мне нравится, что вы больны не мной
Тут самое время насчёт внимания оговориться. Сегодня уже мало кто вспомнит бесчисленные советы, которые сыпались нам на голову в тяжёлом 1998 году от МВФ и из того же Вашингтона. И до дефолта, и сразу после него. Дошло до того, что России всерьёз предлагали перенять антикризисный опыт Аргентины, которую усиленно, я бы сказал, агрессивно, кредитовали на предмет пресловутых структурных реформ.
Где теперь аргентинские финансы, как впрочем, и вся аргентинская экономика? И где российская, как бы мы её ни критиковали? Так, быть может, именно эта независимость, пусть весьма относительная, и раздражает больше всего Запад во главе с Вашингтоном?
Кстати, потом, уже в 2000-е годы, спецы из МВФ и Европейского Центробанка точно так же буквально затопили «отравленными кредитами» и Грецию с Италией. Сейчас уже никто в самой Италии не сомневается, в силу чего стране пришлось ради выполнения нормативов ЕС распрощаться с последними остатками социальной медицины в стране. Какими потерями от коронавируса это аукнулось, знает теперь весь мир.
России за рубежом пеняют за многое. Больше всего любят о правах человека напоминать, хотя сейчас, когда «ложным карантином» эти права попираются, как мало где ещё, молчат, что называется, в тряпочку. Предпочитая какие-то идиотские обвинения в связи с тем, что в России всё ещё жертв маловато. Если это и вправду результат драконовских мер, так что ж – лишь бы их после карантина отменили. А вы бы, господа, лучше бы на свои брёвна в глазу больше внимания обращали.
Будем честными сами с собой — у нас среди сообщений из-за рубежа, после новостей с Украины на первом месте, конечно же, – новости американские. С коронавирусом про Украину предпочли почти забыть, но заокеанских друзей не забыли. Сообщаем о них регулярно, причём с довольно редкими теперь наездами, скорее с сочувствием. А как же иначе, жертв от COVID-19 там действительно много, и ведь это чуть ли не мы, прямо из Москвы, голоса на президентских выборах в 2016 году подтасовали. На выборах в США, понятное дело.
Но только не подумайте, что американской прессе больше писать не о чем, кроме как о руке Москвы. Отнюдь нет. Это только в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы двумя главными угрозами американской национальной безопасности. Но на то она и стратегия. Наши не то ещё могут понаписать.
Любая статистика, и официальная, и та, что пользуется «желтоватыми» источниками, покажет: новости о России и из России в СМИ за океаном далеко не на первом месте. Личный опыт каждого, кто побывал за границей, подскажет: это именно так. Но ведь это же и хорошо, нам давно пора бы перенять такой позитивный опыт.
У нас своих проблем с избытком, чтобы ещё глубоко разбираться в тревогах и страхах заокеанских коллег по перу. Давно пора оставить это специалистам да примкнувшим к ним мастерам троллинга. Пусть не только развлекаются, но действительно анализируют. Полезно ведь.
Пётр Ненароков
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