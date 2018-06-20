«Нам не оставили выбора»: ЕС ввёл ответные меры на пошлины США

Европейский союз утвердил ответные меры в отношении Соединённых Штатов, установивших ранее пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Под действие ограничений попали американские товары, поставляемые в ЕС, на €2,8 млрд . При этом Брюссель включил в свой в список не только металлургическую продукцию, но и сельскохозяйственную. Как пояснили в ЕК, действия в отношении США были предприняты строго в рамках норм ВТО. RT узнал у экспертов, к чему приведут взаимные выпады торговых партнёров.

ЕС ввёл зеркальные меры в отношении США в ответ на их торговые пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Отмечается, что ограничения вступят в силу 22 июня.

«Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и направлены на список товаров суммарной стоимостью €2,8 млрд», — говорится в пресс-релизе ЕК.

Там уточняется, что в перечень помимо металлургической продукции США попали также сельскохозяйственные и прочие товары. Они будут «облагаться дополнительными пошлинами на границах ЕС». В Еврокомиссии подчеркнули, что действия в отношении Соединённых Штатов были предприняты в соответствии с нормами Всемирной торговой организации (ВТО). И отметили, что это только первый шаг.

«ЕС проведёт ребалансировку торговли с США, отталкиваясь от суммарной стоимости своего экспорта стали и алюминия, затронутого американскими пошлинами. Она составляет €6,4 млрд. Из этой суммы ЕС проведёт ребалансировку на €2,8 млрд немедленно. Ребалансировка торговли на остальные €3,6 млрд будет проведена позднее — в течение трёх лет или после решения в рамках разбирательства (с США. — RT), если оно будет вынесено ранее», — отметили в ЕК.

Правило взаимности

Вместе с тем в Еврокомиссии заявили, то утверждённые меры могут быть аннулированы, если США откажутся от своих пошлин.

«Мы не хотели оказаться в таком положении. Однако одностороннее и неоправданное решение США обложить ЕС торговыми пошлинами на сталь и алюминий не оставило нам иного выбора. Правила международной торговли, которые мы вырабатывали на протяжении многих лет рука об руку с нашими американскими партнёрами, не могут нарушаться без реакции с нашей стороны», — заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Она назвала ответные меры ЕК «взвешенными, пропорциональными и полностью соответствующими правилам ВТО».

Reuters

© Denis Balibouse

«Если США отменят свои тарифы, то наши меры также будут аннулированы», — подчеркнула она.

Ранее, 1 июня, Мальмстрём говорила, что действия Соединённых Штатов в отношении металлургической продукции Евросоюза «ослабляют трансатлантические отношения и глобальный рынок», а также наносят ущерб «стальной и алюминиевой промышленности».

Из-за введённых мер могут пострадать экономики и США, и ЕС, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

«С учётом довольно внушительного объёма торговли между ЕС и США (только по товарам он достигает $500 млрд, а вместе с услугами значение находится вблизи $1 трлн) нарушение взаимных поставок и поднятие барьеров, несомненно, негативно скажется на обеих экономиках. Самое опасное — это дальнейшая эскалация внешнеторгового конфликта», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что США вредят сами себе во внешней политике, идя на столь грубые шаги в отношении своих торговых партнёров.

«Важен сам принцип, по которому действовали Соединённые Штаты, — они грубо нарушили правила мировой торговли и принципы ВТО и поступили по собственному разумению. Это вызвало серьёзное возмущение. Если США так будут действовать и дальше, то это уже чревато очень серьёзными последствиями», — уточнил Портанский.

Торговые уколы

Напомним, что США объявили о вводе пошлин на алюминий и сталь из стран Европы, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно ещё в марте. В силу они вступили 1 июня. Своё решение Вашингтон объяснил необходимостью обеспечить национальную безопасность и стимулировать развитие американских отраслевых производителей на внутреннем рынке.

В ответ на это ЕС уведомил Всемирную торговую организацию о том, что он оставляет за собой право на введение ответных пошлин и прочих мер. Так, 1 июня действия США были оспорены в ВТО. Вторым этапом стало наложение пошлин на импорт ряда американских товаров. Далее Евросоюз предполагает ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за закрывшегося рынка США.

Открытое недовольство экономической политикой США выразили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Германии Хайко Маас, канадский премьер Джастин Трюдо и лидер Мексики Энрике Пенья Ньето.

«Удар будет ощутимым»

Эксперты отмечают, что США своими пошлинами на сталь и алюминий отталкивают от себя европейских союзников. К тому же параллельно Вашингтон пытается противостоять в сфере торговли Пекину.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

«Учитывая, что США начали торговую войну ещё и с Китаем, такая ситуация заметно отразится на американской экономике. Война на два фронта всегда имеет более сильное влияние. Как именно это скажется на экономическом положении Соединённых Штатов, пока говорить рано, но удар однозначно будет ощутимым», — заявил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Он подчеркнул абсурдность убеждённости США в том, что только их решения являются правильными. «В этой ситуации всё выглядит достаточно странным со стороны США. Они хотят ввести высокие пошлины на ввозимую в страну продукцию, но считают, что другие страны это должны терпеть и не вводить ответных мер. Такие действия не пройдут незамеченными», — заключил аналитик.