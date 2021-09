«Нам не нужен второй Афганистан»: почему в ЕС заговорили о необходимости создания независимой от США оборонной системы • 29 • В мире Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в создании собственной оборонной системы. В связи с этим, отметил он, к октябрю-ноябрю должна быть представлена европейская концепция безопасности «Стратегический компас». Ранее Боррель уже указывал на необходимость повышения автономности в военных вопросах от США. Эксперты считают, что таким образом в ЕС пытаются подстраховаться и избежать безоговорочного следования в фарватере Вашингтона во внешней политике. Немецкие военные возвращаются из Кабула © REUTERS/Fabian Bimmer Последние события в Афганистане обозначили необходимость создания собственной оборонной системы для Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Любляне. «Я считаю (предельно. — RT) ясным, что необходимость в усилении европейской обороны никогда не была так очевидна, как сегодня, после событий в Афганистане», — отметил Боррель. По его словам, в связи с этим в октябре-ноябре 2021 года должен быть представлен финальный проект концепции по безопасности «Стратегический компас». Как ранее отмечали европейские дипломатические источники в СМИ, он по своей форме будет похож на стратегическую концепцию НАТО, а его целью станет определение общего видения внешних угроз, методов противодействия им и планирование совместных оборонных проектов из серии разработки инновационных видов вооружений. Таким образом, ЕС станет более независимым в отношении принятия решений о проведении военных операций без опоры на США. Схожую с Боррелем точку зрения высказала и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, по словам которой, Евросоюзу стоит сделать выводы после «горького поражения» в Афганистане. «Я чётко дала понять на встрече министров обороны стран ЕС: простая истина по поводу Афганистана такова: мы, европейцы, не оказали почти никакого сопротивления решению США о выводе войск, ввиду нехватки собственной дееспособности», — написала в Twitter Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что для стран-членов Евросоюза пришло время внести вклад в общую политику безопасности и обороны. «Афганистан — это горький конец, это тяжёлое поражение. В этой связи ЕС должен стать независимее, иметь возможность действовать более самостоятельно. От этой способности будет зависеть доверие к нам», — отметила министр. В свою очередь, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кампания в Афганистане стала «тяжёлым уроком» для Европы, который «должен учитываться во всех других миссиях». «(Он должен стать. — RT) поворотным моментом в том, каким образом Европейский союз планирует обеспечивать безопасность», — сказала Роблес. Американские военные в афганской провинции Пактика

© REUTERS/Goran Tomasevic «Удар по Западу» На днях Боррель в статье для The New York Times указывал, что Европе необходимо инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, чтобы быть способной самостоятельно отвечать на вызовы. По его мнению, зависимость от Вашингтона в этом вопросе поставила Европу в патовое положение в отношении действий в Афганистане. «Победа «Талибана»* в Афганистане стала… серьёзным ударом по Западу… В конце концов, время и срок и характер вывода (войск. — RT) определяли в Вашингтоне. Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем. Это должно послужить тревожным сигналом для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс», — отмечал глава дипломатии ЕС. И это при том, что на протяжении всей миссии Евросоюз безоговорочно поддерживал США в их шагах с военной точки зрения и обеспечивал важную программу экономической помощи на общую сумму в €17,2 млрд ($20,3 млрд). По мнению Борреля, создание собственной стратегии по безопасности повысит способность ЕС противостоять актуальным вызовам на международной арене: «Более стратегически автономный и боеспособный ЕС сможет лучше справляться с вызовами, которые возникнут в соседствующих с Европой странах и за её пределами». В частности, это поможет Евросоюзу пересмотреть своё участие в жизни Афганистана и не дать укрепиться в регионе России и Китаю, отмечал глава европейской дипломатии. «Мы не можем позволить им (Китаю и России. — RT) быть единственными собеседниками с Афганистаном после ухода Запада. Европа вместе с США должна пересмотреть своё участие (в жизни страны. — RT)», — аргументировал Боррель. В связи с этим, отмечал он, «Стратегический компас» должен стать документом, который определит амбиции Евросоюза в вопросах безопасности и обороны на ближайшие пять-десять лет. По его словам, страны-члены полностью вовлечены в разработку проекта. Некоторые даже предлагают создать европейские силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военных, которые могли бы быть оперативно задействованы при необходимости. В целом же на укрепление обороноспособности союза в течение ближайших шести лет планируется выделить €8 млрд. Флаги стран Евросоюза

© REUTERS/Francois Lenoir О необходимости большей автономности ЕС 1 сентября также говорил и председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Нам не нужен второй Афганистан, чтобы понять, что ЕС должен стремиться к большей автономии и способности действовать. Наша стратегическая автономия требует работы над нашей экономической мощью, отношениями с соседями и возможностями в сфере безопасности», — отметил в Twitter он. European influence will be our greatest challenge.



We don't need another #Afghanistan to grasp that the EU must strive for greater autonomy and capacity for action.



Our strategic autonomy requires working on our economic power, neighbourhood and security capabilities.#BSF2021pic.twitter.com/M9Nyp1n5of — Charles Michel (@eucopresident) September 1, 2021 Новая старая идея Говоря о вопросе по созданию военных сил оперативного реагирования, эксперты подчёркивают, что он поднимался ещё несколько лет назад действовавшим на тот момент председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, в ноябре 2016 года Юнкер заявлял, что американцы не будут в долгосрочной перспективе заботиться о безопасности европейцев, поэтому члены ЕС должны «дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до создания европейской армии». Макрон же в сентябре 2017 года выступал за создание единого оборонного бюджета ЕС, сил быстрого реагирования и даже общей оборонной доктрины. Его идею позднее поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что Европе «нужно взять собственную судьбу в свои руки». Афины гудят: Толпы медиков вышли на улицы против вакцинации К этим планам довольно скептически отнёсся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал, что Евросоюзу не под силу самому защитить себя и если он всё же выберет самостоятельный путь, то это неизбежно приведёт к краху. «Мы живём в мире, в котором мы должны быть вместе. Реальность такова, что существует так много вызовов, так много угроз, так много неопределённости, что лучший способ защитить страну — это быть с другими странами», — говорил Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais в ноябре 2019 года. Вместе с тем, эксперты отмечают, что новые высказывания европейских политиков демонстрируют, что в ЕС неудачу в Афганистане полностью списывают на политику США и пытаются дистанцироваться от ответственности за ситуацию в стране. «В данном случае не только американские подходы, но и европейские в рамках НАТО потерпели полное фиаско. Несмотря на это Боррель явно пытается продемонстрировать, что неудачный выход США из Афганистана подорвал доверие европейских союзников к трансатлантической солидарности, а это для Белого дома и всего трансатлантического мира сейчас является вызовом», — пояснил в комментарии RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков. В связи с эти, указал он, европейцам необходимо провести переоценку реально имеющихся угроз для ЕС и только потом «выстраивать новую архитектуру безопасности». В том же ключе высказался и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, отметивший, что действия Вашингтона в Афганистане стали для Евросоюза большим разочарованием. «Байден при выводе войск не учёл европейские интересы, не информировал их о своих планах. Поэтому все участники миссии, полагаясь на него, попали впросак, вследствие чего Европа несёт репутационные потери и должна сейчас справляться с маячащим миграционным кризисом», — сказал собеседник RT. По его мнению, Соединённые Штаты фактически обманули не только своих граждан, но и европейских союзников, которые добросовестно оказывали Вашингтона всяческую поддержку, а в результате «оказались у разбитого корыта». Стимул для стратегической автономии Аналитики указывают, что в свете афганских событий позиции сторонников европейской автономии в оборонной сфере в ЕС сейчас будут всё больше укрепляться. Ведь, как отметил Вадим Козюлин, США создали для Евросоюза проблему, которую европейским политикам придётся решать самостоятельно. «Не исключаю, что обида ЕС на США может усилиться, ведь Белый дом может избежать участия в урегулировании афганской проблемы, вследствие чего Вашингтон снова бросит Европу справляться с последствиями провала в Афганистане в одиночку. Хотя американцы и брали определённые обязательства на себя перед афганцами после выхода из Афганистана», — подчеркнул он. Поэтому США в ближайшей перспективе могут столкнуться с тем, что их стратегические союзники, которые нужны им для решения своих задач, уже не будут так слепо следовать их курсу, считает Сергей Ермаков. «Можно ожидать, что в ближайшее время будут предприняты более решительные действия в плане стратегической автономии, например, проведены некоторые оценки, усилены программы ЕС по оборонным фондам, а в перспективе будет создана европейская армия», — предположил эксперт. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







