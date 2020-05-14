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Нам не дано предугадать. Зачем школьников Эстонии хотят отправить в поле

14 мая 2020, 13:55  •  54 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Люди старшего поколения помнят саркастическое высказывание о комсомольских функционерах, бытовавшее на просторах СССР: "Комсомольцы –это люди, которые сами себе создают трудности, а потом с успехом их преодолевают". Нынешние руководители Эстонии это плоть от плоти тех комсомольских руководителей. На заре борьбы с коронавирусом министр внутренних дел страны, по совместительству председатель партии консерваторов EKRE, Март Хельме пропихнул изменение в законодательство, позволяющее быстро избавляться от иностранцев из третьих стран, выдворяя их с территории Эстонии. Результатом этого акта ксенофобии стала потеря целой армии сезонных работников с Украины, ранее добросовестно трудившихся на полях и фермах прибалтийской республики. Как восполнить эту потерю?
Выход нашел еще один представитель EKRE, также занимающий министерскую должность – министр сельской жизни господин Арво Аллер. Он предложил отправить в поля, на огороды школьников и студентов.
"Работа в сельском хозяйстве – это очень хорошо. Теперь в течение летних дней мы будем решать и договариваться, как это осуществить. Ведь найти 300-400 гимназистов и первокурсников на осень, это не такая большая цифра. Можно найти здоровых мужиков, которые могут делать физическую работу, это не такая большая проблема. Договоримся с училищами, студентами, гимназистами, школами, тогда мы можем идти дальше", – сказал Арво Аллер.
По сути эта свежая мысль – просто хорошо забытое старое. Кто из нас не помнит эту добровольно-принудительную практику вывоза на поля представителей городского населения во времена Советского Союза. Конечно, высказывание Аллера вызвало неоднозначную реакцию, и если какое-то количество простых людей, вспоминая свою юность, восприняло его предложение даже позитивно, то ряд действующих политиков были настроены не столь положительно.
Так, министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что, по ее мнению, школьникам необходимо в первую очередь учиться, а привлекать их к какой-либо работе можно лишь в том случае, если это не мешает учебе. Член эстонского парламента, бывший министр (обороны, финансов, образования и науки, а также иностранных дел в разные годы) Юрген Лиги, явно издеваясь, отметил, что напрашивается также предложение послать на уборку урожая и военных. И добавил, что подобное развитие событий напрашивается само собой. "Логично, что в голову приходит отправить восвояси всех украинцев, а потом в газетных статьях преодолевать сотворенные собственными руками трудности", – написал Лиги на своей страничке в одной из социальных сетей.
Крайне настороженно отнеслись к инициативе министра и сами работники сельского хозяйства. Они сообщили, что уж лучше сами будут с утра до ночи трудиться в своих угодьях, чем допустят к результатам своего труда толпы неумелых и безалаберных подростков. Чем закончится эта сельскохозяйственная эпопея, не совсем понятно, однако ясно одно, что прежде чем отказывать в рабочих визах заробитчанам с Украины, надо было бы хоть немного подумать, чем это все обернется.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
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