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«Нам надо быть там»: Американский адмирал заявил об отставании США от России в Арктике
29 ноября 2018, 02:54 • 44 • Политика
Командующий вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что его страна отстает от России в Арктике. Эта ситуация, по его мнению, нуждается в скорейшем исправлении. США должны наращивать свое военное присутствие за Арктическим кругом. «Нам надо быть там, чтобы по крайней мере понимать, что нам нужно делать», - подчеркнул военный.
Сейчас, отметил Льюис, российские корабли уже осваивают арктические воды - «русские уже в этом регионе». В скором времени, полагает вице-адмирал, к ним также присоединится еще и Китай.
Выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, Льюис акцентировал особую важность увеличения присутствия США в Арктике. При это он подчеркнул, что речь идет именно об отправке туда военных кораблей.
Отметим, что заявление Льюиса - не единственное высказывание такого рода, прозвучавшее за последнее время. Ранее Счетная палата США также призвала к расширению американского присутствия в Арктике.
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