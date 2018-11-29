«Нам надо быть там»: Американский адмирал заявил об отставании США от России в Арктике

Командующий вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что его страна отстает от России в Арктике. Эта ситуация, по его мнению, нуждается в скорейшем исправлении. США должны наращивать свое военное присутствие за Арктическим кругом. «Нам надо быть там, чтобы по крайней мере понимать, что нам нужно делать», - подчеркнул военный.

Сейчас, отметил Льюис, российские корабли уже осваивают арктические воды - «русские уже в этом регионе». В скором времени, полагает вице-адмирал, к ним также присоединится еще и Китай.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, Льюис акцентировал особую важность увеличения присутствия США в Арктике. При это он подчеркнул, что речь идет именно об отправке туда военных кораблей.

Отметим, что заявление Льюиса - не единственное высказывание такого рода, прозвучавшее за последнее время. Ранее Счетная палата США также призвала к расширению американского присутствия в Арктике.