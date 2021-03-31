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Нам на "Евровидении" не светит ничего: "Можно банку с огурцами отправить – результат будет тот же"

31 марта 2021, 18:05  •  287 • Политика
Матвиенко резко прокомментировала песню от России для Евровидения – "какой-то бред". "Можно отправить банку с солёными огурцами, трёхлитровую. Результат будет аналогичный", - уверен политолог Армен Гаспарян.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, послушав песню Манижи "русская женщина", осталась в шоке, и назвала текст песни "каким-то бредом". Своим мнением на этот счёт поделился политолог Армен Гаспарян.
Он отмечает, что у него гораздо больше вопросов не к тексту песни к процедуре отбора артистов на Евровидение. В частности, почему в отборе на участие в песенном конкурсе участвовали лишь трое артистов?
Это всё, что у нас есть, на 142 миллиона? У нас нет больше музыкантов никаких? Вот у меня вот это вопрос вызывает, первый и главный. А всё остальное из него вытекает,
- подчеркнул Гаспарян в интервью Царьграду.
Политолог добавил, что менять конкурсантов в любом случае уже нельзя, поэтому остаётся только "наслаждаться" тем, что уже отправили. Гаспарян предсказывает, что Россия в любом случае получит 12-17 место, и через год всё снова повторится.
Против вас в любом случае будет консолидированное голосование Прибалтики, Украины и Грузии… Можно отправить банку с солёными огурцами, трёхлитровую. Результат будет аналогичный,
- считает эксперт.
Кроме того, Евровидение штука политизированная, что доказано украинской Джамалой, напоминает Гаспарян. Поэтому он вообще не понимает, зачем Россия вообще во всём этом участвует.

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