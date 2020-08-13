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Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко

13 августа 2020, 21:25  •  294 • Украина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выгоден Киеву, потому что проводит откровенно русофобскую политику, а его свержение может привести к развалу Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв.

«К белорусам подходили с такой меркой, что майдан – это прозападный и пронационалистический, а Лукашенко – пророссийский. Ничего подобного. Там сейчас ситуация намного сложнее.

Поэтому многие наши националисты в ступоре. Потому что с одной стороны там майдан под российскими деньгами и российскими политиками, а Лукашенко играет в игры с Путиным, где Китай, Россия, частично США, эти вагнеровцы.

И многие говорят: «Тогда оставим Лукашенко. Хоть он тиран и автократ, подавил майдан, и этот ОМОН просто избивает людей, потому что он проводит политику сдерживания России». А не станет Лукашенко, то Беларусь будет просто поглощена Россией, аншлюс», – отметил он.

Вадим Карасёв подчеркнул, что любые политические изменения в Белоруссии могут очень сильно пошатнуть ситуацию во всём регионе, и в том числе стать причиной окончательного развала Украины.


«А в этом случае ситуация внутри Украины теряет равновесие. Это ведь геополитика, как магниты. Как в этом случае будет реагировать западная Украина?

А, с другой стороны, если ситуация качнётся в другую сторону, и Беларусь пойдёт под Польшу, под Запад? Даже сегодня польская пресса пишет, что он тиран, и так далее, но он сдерживает пророссийский майдан. А вы представьте себе – если Беларусь качнётся туда, то это и у нас сдвиг. Как Восток Украины будет реагировать, а как Россия? Будет более жесткая ситуация в Донбассе, и так далее. Но главное не это.

Многие концептуальные аналитики смотрят на это и думают – тогда Прибалты, Польша, Беларусь и Украина вместе – сто миллионов человек. Большая восточноевропейская сила. Вот какие там ставки.

Нужно смотреть, в какую сторону ситуация там качнётся, и в какую сторону она качнёт нас. И готовы ли мы удержать это постимперское равновесие, чтобы не качнутся ни туда, ни туда. Потому что в принципе, гипотетически, у нас может возникнуть восточноевропейская нация, ближе к России; а может и западноукраинская тоже может сформироваться», – теряется в догадках Карасев.

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