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«Нам есть о чем поговорить»: Путин и Трамп начали личную встречу на G20

28 июня 2019, 09:09  •  78 • В России

Когда за организацию встречи Путина и Трампа берется американская сторона, это выглядит всегда одним и тем же образом. Сначала долго согласовывают количество журналистов, потом томят их в предбаннике, потом устраивают давку в узких дверях, пропуская вперед, естественно, своих. А когда пресса попадает в зал, президенты, вопреки обычной практике, уже сидят на креслах.

Так было на саммите G20 в Гамбурге, так случилось и в Осаке. Правда, в этот раз лидеры не стали откладывать личную беседу в долгий ящик, а отправились поговорить уже после первого заседания Двадцатки.

- Я приветствую всех, я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации, - первым начал Трамп. - У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными.

- Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены, - поддержал Путин. - Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам.

На этом оба президента замолчали, давая понять, что открытая часть закончена, и остальные запланированные полтора часа они намерены пообщаться без прессы. Но тут же поднялся страшный гвалт, американские коллеги начали наперебой выкрикивать свои вопросы Путину и Трампу, хотя это не было предусмотрено протоколом. Переводчица российского президента даже перевела Путину один из самых частых вопросов:

- Вы сказали ему что-нибудь про вмешательство в выборы?

На что и Путин, и Трамп только покачали головами.

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