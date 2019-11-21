Эксперты из Малайзии получили приглашение от российских представителей. Москва намерена дать партнёрам возможность ознакомиться с материалами дела о крушении боинга, следовавшего маршрутом MH17. Малайзийский самолет разбился на юго-востоке Украины, и сегодня расследование о гибели людей с подачи международной группы следователей (JIT), скорее, превратилось в фарс. Даже представителей Малайзии не знакомят с материалами дела, имеющимися в распоряжении JIT.

О приглашении партнёрам сегодня сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив: всё, что покажут в Москве, ранее было передано и JIT. Но, судя по всему, малайзийских коллег не информировали об этом.

"Мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут всё то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ", - сказал министр.

Лавров намекнул, что остальные члены группы, по всей видимости, не хотели, чтобы Малайзия обладала подробной информацией. Россия же предоставит возможность коллегам стать более информированными, "чем того хотели бы остальные участники следственной группы".

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