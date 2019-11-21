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Нам есть что сказать: Секреты о крушении MH17 раскроют, о гостях из Малайзии заявил Сергей Лавров

21 ноября 2019, 19:39  •  236 • Политика
Сергей Лавров заявил, что партнёрам из Малайзии направили приглашение в Россию. Нашей стороне есть что сказать о крушении MH17. Ранее эта информация, судя по всему, оставалась секретом для Малайзии, но Москва исправит ситуацию.
Эксперты из Малайзии получили приглашение от российских представителей. Москва намерена дать партнёрам возможность ознакомиться с материалами дела о крушении боинга, следовавшего маршрутом MH17. Малайзийский самолет разбился на юго-востоке Украины, и сегодня расследование о гибели людей с подачи международной группы следователей (JIT), скорее, превратилось в фарс. Даже представителей Малайзии не знакомят с материалами дела, имеющимися в распоряжении JIT.
О приглашении партнёрам сегодня сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив: всё, что покажут в Москве, ранее было передано и JIT. Но, судя по всему, малайзийских коллег не информировали об этом.
"Мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут всё то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ", - сказал министр.
Лавров намекнул, что остальные члены группы, по всей видимости, не хотели, чтобы Малайзия обладала подробной информацией. Россия же предоставит возможность коллегам стать более информированными, "чем того хотели бы остальные участники следственной группы".
Досье
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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