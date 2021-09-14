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Нам бояться нечего: Зеленский допустил сразу две ошибки, сравнивая Украину с Афганистаном

14 сентября 2021, 16:25  •  58 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский допустил сразу две грубые фактические ошибки, сравнивая свою страну с Афганистаном. Он заявил, что украинцам бояться нечего. Им не грозит судьба брошенного американцами государства в Южной Азии.
Зеленский дал интервью ведущему CNN Фариду Закарии, в котором был затронут весьма болезненный для США вопрос Афганистана. Правительство этой страны пришло к власти благодаря американскому вмешательству, как и на Украине. И точно так же поддерживалось Вашингтоном. Однако афганский режим пал ещё до того, как США успели эвакуировать свои войска.
В связи с этим Закария поинтересовался у Зеленского, не боится ли он, что афганский сценарий повторится и на Украине. В ответ тот заявил, что "в течение 4-7 дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина, такую большую по численности населения".
Судя по выражению лица Закарии, интервьюер был весьма удивлён ответом своего собеседника. Ведь ещё до потери Крыма и Донбасса площадь Украины составляла 603,5 тыс. квадратных километров, в то время как площадь Афганистана - 652,8 тыс. квадратных километров.
Что же касается населения, то тут показатели сопоставимы. В Афганистане проживает примерно 39,8 млн человек, на Украине - 41,5 млн человек. То есть сравнивать страны всё-таки можно.
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

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