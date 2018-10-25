Налётом на русскую базу в Сирии управляли американцы

Беспилотники можно купить на любом рынке, говорили американские военные. А услуги по управлению ими можно купить у американцев

Автор:

Покровский Александр

В прежние времена этого хватило бы для объявления войны. Оказывается, они не просто поставили террористам устройства для наведения беспилотников, которые на коленке в гараже или сарае не слепишь. Американские военные, как выясняется, наводили дроны террористов на своих русских коллег с авиабазы Хмеймим в Сирии. И когда ПВО базы отбивалась от них, именно американцы отыскивали для бандитов дырки в обороне и направляли террористические БПЛА именно туда.

И обвинение в этом американцам выдвинули не журналисты или безответственные блогеры, а представитель Министерства обороны России. И не где-нибудь, а на международной конференции по безопасности.

И это более чем серьёзно. Казус белли налицо.

Что же произошло?

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, что управление атаковавшими базу Хмеймим беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой, - рассказал он. - В это время американский самолёт-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов.

А. Фомин. Фото: www.globallookpress.com

Нет, это ещё не криминал. В том и состоит работа разведчика, чтобы следить за ситуацией в интересах своего командования. Работа у него такая. Причём уважаемая в том числе и противником. Недаром в этой среде действует правило, что шпионы крови друг друга не проливают.