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Налётом на русскую базу в Сирии управляли американцы
25 октября 2018, 20:39 • 172 • В мире
Беспилотники можно купить на любом рынке, говорили американские военные. А услуги по управлению ими можно купить у американцев
Автор:
Покровский Александр
В прежние времена этого хватило бы для объявления войны. Оказывается, они не просто поставили террористам устройства для наведения беспилотников, которые на коленке в гараже или сарае не слепишь. Американские военные, как выясняется, наводили дроны террористов на своих русских коллег с авиабазы Хмеймим в Сирии. И когда ПВО базы отбивалась от них, именно американцы отыскивали для бандитов дырки в обороне и направляли террористические БПЛА именно туда.
И обвинение в этом американцам выдвинули не журналисты или безответственные блогеры, а представитель Министерства обороны России. И не где-нибудь, а на международной конференции по безопасности.
И это более чем серьёзно. Казус белли налицо.
Что же произошло?
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, что управление атаковавшими базу Хмеймим беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.
А. Фомин. Фото: www.globallookpress.com
Нет, это ещё не криминал. В том и состоит работа разведчика, чтобы следить за ситуацией в интересах своего командования. Работа у него такая. Причём уважаемая в том числе и противником. Недаром в этой среде действует правило, что шпионы крови друг друга не проливают.
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