Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: За девять месяцев ФСБ предотвратила 15 терактов
Украина предложила жителям Крыма променять службу в армии России на смерть в ряд...
Хуже ЭТИХ санкций нет! Корнилов дал печальный прогноз для Киева! Вечер с Соловье...
«Я очень редко пользуюсь мобильным»: Трамп заявил о своей независимости от айфон...
Главная / В мире

Налётом на русскую базу в Сирии управляли американцы

25 октября 2018, 20:39  •  172 • В мире
Беспилотники можно купить на любом рынке, говорили американские военные. А услуги по управлению ими можно купить у американцев
Автор:
Покровский Александр
В прежние времена этого хватило бы для объявления войны. Оказывается, они не просто поставили террористам устройства для наведения беспилотников, которые на коленке в гараже или сарае не слепишь. Американские военные, как выясняется, наводили дроны террористов на своих русских коллег с авиабазы Хмеймим в Сирии. И когда ПВО базы отбивалась от них, именно американцы отыскивали для бандитов дырки в обороне и направляли террористические БПЛА именно туда.
И обвинение в этом американцам выдвинули не журналисты или безответственные блогеры, а представитель Министерства обороны России. И не где-нибудь, а на международной конференции по безопасности.
И это более чем серьёзно. Казус белли налицо.
Что же произошло?
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, что управление атаковавшими базу Хмеймим беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.
Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой, - рассказал он. - В это время американский самолёт-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов.
А. Фомин. Фото: www.globallookpress.com
Нет, это ещё не криминал. В том и состоит работа разведчика, чтобы следить за ситуацией в интересах своего командования. Работа у него такая. Причём уважаемая в том числе и противником. Недаром в этой среде действует правило, что шпионы крови друг друга не проливают.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

172
Источник
Похожие новости
25 октября 2018, 20:24
«США стали тормозом мировой экономики»: Сечин заявил об «очевидном произволе» американских санкций
25 октября 2018, 01:09
Американец признался, где закопал жену, ради игровой приставки Xbox
25 октября 2018, 01:09
Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – видео

25 октября 2018, 20:39
«Я очень редко пользуюсь мобильным»: Трамп заявил о своей независимости от айфона через него
25 октября 2018, 17:24
Кто посылает бомбы видным демократам в США
25 октября 2018, 13:54
«Poseidon-8 взял на себя управление»: в Минобороны России заявили о причастности США к атаке беспилотников на Хмеймим
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неми...
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за...
25 октября 2018, 01:09
Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – виде...
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
19 октября 2018, 13:24
Депутат Рады рассказал - почему Крым не хочет обратно - на Украину
19 октября 2018, 23:09
Киевлянка: Конотоп пустой. Нежин тоже пустой. Все на заработках в России
19 октября 2018, 18:25
«Никогда не дарите чужие земли»: Госдума послала «невменяемой» Украине четкое послание
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
19 октября 2018, 01:54
«За последний год он сильно изменился»: что говорят в Керчи про устроившего стрельбу учащегося политехнического колледжа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.