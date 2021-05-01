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Налоговые вычеты, два теста на COVID-19 и торговля автомобилями через «Госуслуги»: что изменится в жизни россиян в мае

01 мая 2021, 08:20  •  110 • В России
С 1 мая в России появится возможность провести сделку по купле-продаже автомобиля с пробегом через портал госуслуг. Кроме того, россияне, возвращающиеся из-за границы, теперь обязаны сдавать два ПЦР-теста на COVID-19. Наряду с этим в мае введут штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников и ужесточится наказание за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей. Также в мае упростят подачу заявки на налоговый вычет. Теперь обладатели личного кабинета налогоплательщика не будут подавать справки 3-НДФЛ и ещё ряд документов налоговикам. Об этих и других изменениях в жизни россиян — в материале RT.
 
АГН «Москва» © Никеричев Андрей
 

Штраф за высадку из транспорта детей-безбилетников

С 1 мая вступит в силу штраф за принудительную высадку из автобуса, троллейбуса или трамвая ребёнка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд.

Сумма взыскания составит 5 тыс. рублей для водителя и 20—30 тыс. рублей для контролёра.

Отмечается, что если дети находятся в сопровождении взрослых и не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

  

Два теста для возвращающихся из-за границы

 

С 1 мая все граждане России, возвращающиеся в страну из зарубежных поездок, обязаны сдавать два ПЦР-теста, а не один. Ранее эти требования касались лишь тех, кто прибывает из Турции и Танзании.

Оба исследования должны быть проведены не позднее пяти дней с момента прибытия на территорию РФ, при этом между первым и вторым тестом необходимо выждать не менее суток. Результаты нужно загрузить через единый портал госуслуг.

Продажа подержанных автомобилей через «Госуслуги»

 

С 1 мая оформить сделки по купле-продаже подержанных транспортных средств и договоры лизинга можно через портал госуслуг. Для этого пользователям необходимо загрузить ряд документов, в частности паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО (при наличии).

Как полагают в Минцифры, нововведение упростит процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключён риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.

Штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде

 

С 1 мая штраф за нарушение ПДД при переезде через железную дорогу вырастет с 1 до 5 тыс. рублей. Нарушение также может повлечь за собой лишение водительских прав на срок от трёх до шести месяцев.

В данном случае речь идёт о таких нарушениях, как пересечение путей вне переезда, выезд на железную дорогу при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также при запрещающем сигнале. Кроме того, штраф можно получить за проезд по нерегулируемому железнодорожному переезду при приближающемся поезде.

Льготы в Эрмитаж

 

С 1 мая один из крупнейших художественных музеев в мире — Государственный Эрмитаж — вновь вводит льготные билеты для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп.

Для них посещение главного комплекса музея обойдётся в 300 рублей, при этом они смогут бесплатно пройти в главный штаб Эрмитажа.

Удалёнка для пожилых

 

С 1 мая перевод сотрудников старше 65 лет на удалённую работу становится рекомендательным, а не обязательным. Наряду с этим отменяются действовавшие ранее временные правила по оформлению больничных листов для пожилых.

Ранее ограничение на очную работу лиц старше 65 лет вводилось в регионах по решению местных властей. Пожилых граждан нужно было перевести на удалённую работу с сохранением зарплаты или отправить на больничный, оплата по которому проводилась из Фонда социального страхования.

Льготы для детей сотрудников МВД и Росгвардии

С мая дети сотрудников органов Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии получат льготы при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии. При этом отмечается, что право приоритетного поступления в соответствующие высшие учебные заведения будет предоставляться только при успешной сдаче экзаменов при прочих равных условиях — к примеру, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковым количеством баллов. 

Ранее подобные льготы при поступлении в профильные учебные заведения были только у детей военнослужащих.

Москва без фур

 

С 5 мая грузовой транспорт грузоподъёмностью более 3,5 т не сможет передвигаться по Московской кольцевой автодороге без пропуска. Также меняется время действия ограничений на въезд и движения для грузовиков более 1 т в районе Третьего транспортного кольца — с 06:00 до 22:00 на период с 07:00 до 23:00.

При этом водители этих категорий автомобилей теперь смогут получать дневные (с 07:00 до 23:00) и ночные (с 23:00 до 07:00) пропуска на въезд в транзитные зоны Москвы. Ранее выдавался разовый пропуск (действовал не более пяти суток) и годовой.

  • АГН «Москва»

 

Упрощённая процедура получения налоговых вычетов

 

С 20 мая владельцы личного кабинета налогоплательщика больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы для получения налоговых вычетов. Контакты с ФНС будут осуществляться удалённо. Сотрудники налоговой службы будут сами проверять право налогоплательщика на получение вычета.

Речь идёт об имущественных вычетах по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, инвестиционных вычетах по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, а также непосредственно о налоговых вычетах.

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