Налоговикам сказали «стоп»: проверки бизнеса не будут проводить до 1 мая

Премьер Михаил Мишустин поручил до 1 мая приостановить проведение проверок бизнеса, в том числе налоговых и таможенных. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Исключение будут составлять лишь внеплановые проверки, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, с чрезвычайными ситуациями , а также проверки результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и других документов, имеющих разрешительный характер, - говорится в документе.

Напомним, что ранее премьер поручил предоставить отсрочку по налогам со сроком уплаты до 1 мая 2020 года для российских туристических фирм и авиакомпаний. Кроме того, правительство разрабатывает законопроект по отказу от начисления пени предприятиям, получившим отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса. По поручению премьера правительство введет мораторий на банкротсво туристических и авиакомпаний — сегодня именно они терпят самые большие убытки. С 20 марта по поручению премьера будут введены временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

Премьер также поручил правительству доработать законопроект о внесудебном банкротстве граждан (он прошел первое чтение в Госдуме). Для малоимущих граждан с долгами до 500 тысяч рублей будет введена бесплатная упрощенная процедура урегулирования долгов.