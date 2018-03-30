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Налоговая декларация Владимира Путина за 2017 год: президент отчитался о доходах точно в срок

30 марта 2018, 16:09  •  82 • В России

Владимир Путин, как и все чиновники кремлевской администрации, своевременно подал налоговую декларацию за 2017 год. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По закону срок подачи декларации истекает 1 апреля, но поскольку 31 марта - нерабочий день, то времени на оформление финансовых отчетностей у них больше не остается.

- Система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняет требования, - заявил Песков. - Поэтому в данном случае дисциплина идеальная.

Это будет уже вторая декларация, поданная Путиным в этом году. Участвуя в избирательной кампании, он совсем недавно отчитывался о своем имуществе и финансах аж за последние шесть лет. Никаких принципиальных изменений ни в недвижимости, ни в автомобилях президента не происходит. На месте и московская квартира в 153 квадратных метра, и автомобили "Нива" и две "Волги", и даже прицеп "Скиф", про который журналисты уже устали писать.

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