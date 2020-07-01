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Налоги в России: не обнулять, а повышать

01 июля 2020, 07:00  •  77 • Аналитика

Процесс о пяти миллионах



Когда президент страны Владимир Путин анонсировал прогрессивную шкалу налогообложения, многие тут же назвали изменения слишком скромными. Смутила как сама ставка в 15 процентов (всего на два процентных пункта больше, чем у всех), так и сумма доходов, начиная с которой эта ставка будет работать. Последнее для критиков особенно важно, так как получается, что предлагаемая мера затронет не более 3-4 процентов работающих.


Сам по себе факт введения 15-процентной ставки НДФЛ для граждан с годовыми доходами свыше 5 миллионов рублей можно рассматривать как своего рода сигнал бизнесу. Выходите из тени: ничего действительно страшного никому не грозит.

Что может дать легализация доходов менеджмента и высококвалифицированного персонала, который идёт сразу вслед за пресловутыми «топ», для которых зарплата в 10 миллионов в год – норма? Вообще-то, при надлежащем налоговом администрировании и окончательном отказе от офшорной практики, очень многое.

Однако в последнее верится с трудом, тем более что как раз бизнес-империи олигархов и приближённых к ним буквально облеплены сотнями и тысячами офшорных фирм и фирмочек, многие из которых к тому же — классические однодневки. Попытки искоренить практику вознаграждений через такие структуры предпринимались в России не раз, но срабатывали как-то не очень.

Впрочем, почти не срабатывали и мягкие стимулирующие меры вроде финансовой или налоговой амнистии. Специалисты уже сбились со счёта, сколько их было в России. В последние годы одна амнистия обычно плавно перетекала в следующую, однако притоку капитала в Россию это не слишком способствовало.

Зато, когда иностранные санкции впрямую коснулись российского финансового сектора, многие заторопились с переводом всего, что «нажито непосильным трудом», поближе к дому. Впрочем, тревога в итоге оказалась ложной, теневая и серая экономика даже к санкциям адаптировались гораздо быстрее, чем экономика реальная и вполне легальная.

Процесс оттока капиталов из России приостановился только на время, хотя сегодня из-за режима самоизоляции тоже случилось что-то вроде паузы. Надо думать, что «обнуление» туристического потока за рубеж, почти полное, за исключением сами понимаете кого, тоже несколько подправит показатели движения капитала «в Россию – из России».

Пробный шар


То, что власть решила сделать некую отсечку в 5 миллионов рублей для так называемых КИК (компаний с иностранным капиталом), никто не критикует и почти не комментирует. Скорее всего, потому, что это загадка, которую ещё только предстоит отгадывать на практике.


Но хорошо уже то, что для многих хотя бы разобраться с налогами стало намного проще. Ведь если до сих пор владельцам КИК для уплаты 20-процентного налога надо было как-то вычислять нераспределенную прибыль, то сейчас, что называется, заплати и спи спокойно.

Для сотен компаний вводится «фиксированная плата», причём не самая большая, за сам факт владения иностранной компанией российскими резидентами. Как всё станет воплощаться в жизнь, скорее всего, будет зависеть уже от инициативы и порядочности, точнее, степени коррумпированности местных налоговиков.

При этом критиковать власть за новую ставку для богатых в 15 процентов – это, оказывается, проще всего, разница действительно минимальная. Впрочем, уровень годовой зарплаты в 5 миллионов целковых в год, безусловно, раздражает львиную долю населения. Тем не менее, если рискнуть ввести действительно прогрессивную шкалу налогообложения, к примеру, со ступенями в 20, 25 и 35 процентов, практически гарантированно получим обратный результат.

То есть обнуление поступлений в казну с богатых, но не очень, зарплаты и премии в конвертах, скрытые дивиденды и массовый вывод бизнеса за рубеж. Тем не менее, что-то вроде «пробного шара» запущено. И за ним неизбежно должны последовать другие инициативы в части прогрессивного налогообложения доходов.

Специалисты из Минфина уже насчитали примерно 60 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет благодаря новой повышенной ставке. Это около 0,25 процента всех бюджетных поступлений, запланированных до пандемии и карантина.

Казалось бы, совсем немного, но в нынешнее непростое время на счету не просто каждый процент, каждый миллиард рублей. Напомним, что для очень приличного повышения пособий на детей потребовалось чуть больше миллиарда. Понятно, что лишние два процента с тысяч «пятимиллионников» способны развязать руки исполнительной власти именно для решения самых насущных социальных проблем.

Критики обязательно скажут, что два процентных пункта не снимут напряжения в обществе, связанного с неравенством и несправедливым налогообложением. Возможно, это действительно так, однако с чего-то начинать надо. Вот если не будет продолжения – другое дело.

Прозрачно и однозначно


Если же исполнительная власть продолжит делать то, что много лет делал нынешний премьер-министр в налоговой сфере, то есть реализовал курс на прозрачность и однозначность самой системы, можно ждать результата. Впрочем, у России с налогами и сборами вот уже много лет ситуация складывается позитивно: бюджет эти много лет был сбалансирован просто на зависть врагам. А вот сколько с того перепадало и перепадает сейчас гражданам, совсем другой вопрос.


В настоящий момент очень важен заданный тренд, тем более что та же «контрольная» сумма в 5 млн. рублей фигурирует и в другой налоговой новации. Президент предложил ввести фиксированную ставку налога для иностранных компаний, контролируемых российским бизнесом, начав отсчёт как раз с этой суммы. По сути, речь идёт о переводе на фиксированную налоговую ставку всего малого и среднего бизнеса с иностранным участием.

Пока не совсем понятно, почему такая мера коснулась только иностранцев, но не надо думать, что российская власть решила просто искать там, где светлее. Бесспорно, отчётность у компаний, зарегистрированных за рубежом, как правило, более прозрачная, но в итоге, скорее всего, надо ожидать, что практику фиксированного обложения будут распространять и на российские компании. На иностранцах же, похоже, просто обкатают соответствующие технологии.

Не исключено, что сработал и фактор пандемии, с которым связаны разного рода налоговые послабления вплоть до каникул, почему и с фиксированными ставками власти пока не спешат. Есть ощущение, что параллельное внедрение мер с пресловутыми пятью миллионами – это как бы признание властью того факта, что отказ от офшоров так и не состоялся. Впрочем, как могло быть иначе, если в офшорах сидят почти исключительно «избранные»?

Но и офшоры – это ещё не всё. Фактически признаётся, что не получилось ни с амнистией, ни с разворотом капиталов в страну. Хотя зачем вообще в России «лишние» капиталы, если даже в федеральных ведомствах с трудом можно найти специалиста, который действительно верил бы в то, что их не разворуют и не распилят?
Пётр Ненароков

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