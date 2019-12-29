Налоги по-русски: кто не спрятался, тот и виноват • 100 • Аналитика

Россия – страна контрастов

Один из олигархов (ныне покойных) как-то сказал об отечественном бизнесе: «Налоги в этой стране платят только дураки». Именно этого принципа, по всем признакам, продолжают и сегодня придерживаться абсолютно все остающиеся в живых акулы российского бизнеса.



Психологию уклонистов они ещё в 90-е годы постарались привить всем, кому так или иначе приходилось иметь дело с предпринимательской деятельностью. Отступные и комиссионные, откаты и боковики, наконец, зарплаты в конвертах – всё это, как известно, вовсе не ушло в прошлое. Многое лишь приобрело чуть более цивильные формы.







У широкой публики выработался стойкий налоговый нигилизм, который становится тем сильнее, чем чаще кому-то приходится наведываться в налоговые органы. Обстановка в приёмных ФНС (Федеральной налоговой службы) с тех пор, как там ввели автоматизацию и пресловутое «единое окно», к лучшему ничуть не изменилась.



Клиенты в обновлённых офисах местных отделений ФНС нередко готовы чуть ли не стреляться на глазах у всех. Хотя желающих «помочь» с налогами даже в самом глухом углу необъятной родины всегда с избытком. «Помочь», разумеется, за скромное вознаграждение. Скромное настолько, что можно и половину бизнеса отдать, и даже больше.



При этом разного рода «крышевание» со стороны «сочувствующих» представителей того или иного силового ведомства ведёт лишь к ещё большему повышению суммы, которую приходится отдавать за само право и дальше заниматься своим делом.



Но налогоплательщики народ ушлый – считать неплохо научились практически все. И едва ли не всех их смущает федеральная статистика, которая говорит им лишь о том, что именно они государству переплачивают, в то время как все остальные недоплачивают.





Вряд ли сильно вдохновляет на честные расчёты с казной и ещё одна интересная, но мало кому знакомая цифирь из серии «чего не знает Росстат». Речь о статистическом отчёте Центрального банка РФ под названием «Международная инвестиционная позиция РФ». В нём скрупулёзно анализируется соотношение активов и международных обязательств нашей страны.



Из этого отнюдь не секретного документа можно узнать хотя бы то, что представляют собой в сумме российские зарубежные активы, которые кто-то не совсем верно назвал «открытой позицией» нашего большого бизнеса, по аналогии с биржевым термином.



Эту преднамеренную терминологическую ошибку вполне можно простить, так как она позволяет понять, что есть ещё и «закрытые позиции». Так вот, «открытую позицию» экспортёров капитала, которые являются российскими резидентами, в ЦБ РФ оценили в 1,3 триллиона долларов. Насколько же велики «закрытые позиции», и представить страшно.





«А ныне, а ныне попрятались…»

Уже чуть подзабытую строчку из цикла БГ (Бориса Гребенщикова) про старика Козлодоева, впервые широко прозвучавшую в культовой «Ассе», мы решили напомнить не просто так. Именно она, как мало что другое, внятно характеризует ту самую «открытую позицию» российских олигархов, которые за каких-то три десятка лет подгребли под себя 90 процентов национального богатства.



Приходится признать, что это своеобразный «ближний круг», из числа причисленных и приближённых к нынешней властной верхушке. Ну а те самые «окошки отдельных квартир» из песни БГ — это офшоры, куда и запрятаны наши с вами, уважаемые читатели, миллиарды и триллионы. Они приносили, приносят и, похоже, ещё долго будут приносить своим нынешним держателям стабильную прибыль.



Не самую большую, но не меньше 5 процентов годовых – это точно. Но важны не проценты, важны суммы, с которых они набегают. Эти суммы можно себе представить хотя бы по масштабам оттока капиталов из России, хотя и это – лишь вершина айсберга. Там же счёт идёт на десятки миллиардов долларов и триллионы рублей. Вдумайтесь, триллионы!





Стоит ли объяснять, что даже 13 процентов с этой прибыли никому из «ближнего круга» платить не хочется. Да никто и не платит, поскольку ни с кого всерьёз и не спрашивают. Нельзя же считать за действительно серьёзный разбор полётов экспроприацию, которую проделали силовые структуры с полковником Захарченко или сенатором Арашуковым. Их-то миллиарды и «вершиной айсберга» назвать язык не повернётся.









Не так давно вновь назначенный, точнее, выдвинутый в секретари Общественной палаты Валерий Фадеев, один из отцов-основателей делового журнала «Эксперт», оговорился по поводу того, сколько же недоплачивают в федеральную казну налогов богатые домохозяйства. Вроде не так уж и много — 500 млрд. рублей.



Сколько всего они должны платить, Фадеев, опытный журналист и по совместительству авторитетный единоросс, сказать не удосужился. Или никто для него не сосчитал. Тем не менее, Фадееву надо сказать «спасибо» уже за то, что он сумел заметить «огромный потенциал» в вопросе сбора налогов с тех самых богатых домохозяйств.



Да, собрать 500 миллиардов с богатых – дело непростое. И не потому ли коллеги Фадеева по правящей партии раз за разом спускают на тормозах идею прогрессивной шкалы налогообложения. Параллельно с этим озаботившись тем, чтобы ободрать как липку самозанятых — медсестёр и парикмахеров, репетиторов и частных компьютерных мастеров.



Никакого «прогресса»

Планы обложить повышенным налогом «жирных котов» возникали уже не раз. Мысль о том, что богатые должны платить больше, в обществе вообще очень популярна. Из последних идей вполне приемлемым смотрелось вообще-то скромное предложение обложить налогом в 18% зарплату свыше 2 млн рублей.



Однако здравая идея никак не находит понимания у наших законодателей. Хотя среди них самих вроде бы больше 2 миллионов никто и не зарабатывает. Доходы покруче имеют многие депутаты и сенаторы, но если судить по налоговым декларациям, расплачиваются они за всё это, что называется, по полной.



Многие экономисты справедливо считают прогрессивную шкалу налогообложения мощным резервом для пополнения бюджета. Её используют в большинстве стран, записавших себя в список цивилизованных. В Германии многим приходится платить более 40 процентов с любого вида дохода. А плоская шкала считается нормой для государств с юрисдикцией офшоров. В этом смысле Россия – абсолютно бесспорный офшор.





Возникает справедливый вопрос: почему же из неё так активно выводятся капиталы? А потому, что в других офшорах вполне можно платить ещё меньше, а то и вовсе ничего не платить. К тому же в России даже для держателей «свободных миллиардов» всё ещё остаётся серьёзный риск попасть под жернова разборок силовых органов. Что, кстати, и случилось с теми же Захарченко и Арашуковым. Да и с бывшим министром открытого правительства Абызовым тоже. Стабильным курсом Порошенко. Зеленский не оправдал ожиданий общества



Но даже с плоской шкалой налогообложения наши фискальные органы могли бы и, вообще-то, должны были бы собирать в казну намного больше, чем сейчас. Ряд экономистов считает, что сборы должны быть просто в разы больше. Хотя и не с таких мизерных зарплат, какие есть в России сейчас, особенно в госсекторе.



И если бы дело было только в немыслимо заниженных зарплатах. Ведь те самые 13 процентов не платят вовсе не простые представители офисного планктона и госслужащие, а как раз обладатели самых больших капиталов и получатели самых больших зарплат и иного рода вознаграждений. К примеру, из числа топ-менеджеров всех крупнейших российских компаний, начиная со Газпрома, Сбербанка и Роснефти.





Вся эта публика, между прочим, тоже предпочитает расчёты через офшоры, с минимальным налогообложением. И никакие законы по деофшоризации им не указ. Впрочем, даже если и указ, то проку от них всё равно практически никакого. Эти законы приняли пять лет назад в виде поправок к налоговому кодексу, и широко рекламировали.



Не сказать, что они совсем не работают. Работают, но отнюдь не по адресу – тех, кого действительно надо было бы вытолкать из офшоров, налоговые поправки отнюдь не выталкивают. Судить об этом можно по такому примеру: в 2019 году Россия впервые потребовала отчёта по так называемым контролируемым иностранным компаниям. Но из них отчитались не больше 4 процентов.



Остальные же отчитываться даже не подумали – бизнес-бомонд фактически наплевал на красивые поправки к Налоговому кодексу. У вас ещё есть сомнения в том, что обойти закон о прогрессивной шкале налогообложения первыми в России сумеют как раз его, бизнес-бомонда, лучшие представители? Один из олигархов (ныне покойных) как-то сказал об отечественном бизнесе: «Налоги в этой стране платят только дураки». Именно этого принципа, по всем признакам, продолжают и сегодня придерживаться абсолютно все остающиеся в живых акулы российского бизнеса.Психологию уклонистов они ещё в 90-е годы постарались привить всем, кому так или иначе приходилось иметь дело с предпринимательской деятельностью. Отступные и комиссионные, откаты и боковики, наконец, зарплаты в конвертах – всё это, как известно, вовсе не ушло в прошлое. Многое лишь приобрело чуть более цивильные формы.У широкой публики выработался стойкий налоговый нигилизм, который становится тем сильнее, чем чаще кому-то приходится наведываться в налоговые органы. Обстановка в приёмных ФНС (Федеральной налоговой службы) с тех пор, как там ввели автоматизацию и пресловутое «единое окно», к лучшему ничуть не изменилась.Клиенты в обновлённых офисах местных отделений ФНС нередко готовы чуть ли не стреляться на глазах у всех. Хотя желающих «помочь» с налогами даже в самом глухом углу необъятной родины всегда с избытком. «Помочь», разумеется, за скромное вознаграждение. Скромное настолько, что можно и половину бизнеса отдать, и даже больше.При этом разного рода «крышевание» со стороны «сочувствующих» представителей того или иного силового ведомства ведёт лишь к ещё большему повышению суммы, которую приходится отдавать за само право и дальше заниматься своим делом.Но налогоплательщики народ ушлый – считать неплохо научились практически все. И едва ли не всех их смущает федеральная статистика, которая говорит им лишь о том, что именно они государству переплачивают, в то время как все остальные недоплачивают.Вряд ли сильно вдохновляет на честные расчёты с казной и ещё одна интересная, но мало кому знакомая цифирь из серии «чего не знает Росстат». Речь о статистическом отчёте Центрального банка РФ под названием «Международная инвестиционная позиция РФ». В нём скрупулёзно анализируется соотношение активов и международных обязательств нашей страны.Из этого отнюдь не секретного документа можно узнать хотя бы то, что представляют собой в сумме российские зарубежные активы, которые кто-то не совсем верно назвал «открытой позицией» нашего большого бизнеса, по аналогии с биржевым термином.Эту преднамеренную терминологическую ошибку вполне можно простить, так как она позволяет понять, что есть ещё и «закрытые позиции». Так вот, «открытую позицию» экспортёров капитала, которые являются российскими резидентами, в ЦБ РФ оценили в 1,3 триллиона долларов. Насколько же велики «закрытые позиции», и представить страшно.Уже чуть подзабытую строчку из цикла БГ (Бориса Гребенщикова) про старика Козлодоева, впервые широко прозвучавшую в культовой «Ассе», мы решили напомнить не просто так. Именно она, как мало что другое, внятно характеризует ту самую «открытую позицию» российских олигархов, которые за каких-то три десятка лет подгребли под себя 90 процентов национального богатства.Приходится признать, что это своеобразный «ближний круг», из числа причисленных и приближённых к нынешней властной верхушке. Ну а те самые «окошки отдельных квартир» из песни БГ — это офшоры, куда и запрятаны наши с вами, уважаемые читатели, миллиарды и триллионы. Они приносили, приносят и, похоже, ещё долго будут приносить своим нынешним держателям стабильную прибыль.Не самую большую, но не меньше 5 процентов годовых – это точно. Но важны не проценты, важны суммы, с которых они набегают. Эти суммы можно себе представить хотя бы по масштабам оттока капиталов из России, хотя и это – лишь вершина айсберга. Там же счёт идёт на десятки миллиардов долларов и триллионы рублей. Вдумайтесь, триллионы!Стоит ли объяснять, что даже 13 процентов с этой прибыли никому из «ближнего круга» платить не хочется. Да никто и не платит, поскольку ни с кого всерьёз и не спрашивают. Нельзя же считать за действительно серьёзный разбор полётов экспроприацию, которую проделали силовые структуры с полковником Захарченко или сенатором Арашуковым. Их-то миллиарды и «вершиной айсберга» назвать язык не повернётся.Не так давно вновь назначенный, точнее, выдвинутый в секретари Общественной палаты Валерий Фадеев, один из отцов-основателей делового журнала «Эксперт», оговорился по поводу того, сколько же недоплачивают в федеральную казну налогов богатые домохозяйства. Вроде не так уж и много — 500 млрд. рублей.Сколько всего они должны платить, Фадеев, опытный журналист и по совместительству авторитетный единоросс, сказать не удосужился. Или никто для него не сосчитал. Тем не менее, Фадееву надо сказать «спасибо» уже за то, что он сумел заметить «огромный потенциал» в вопросе сбора налогов с тех самых богатых домохозяйств.Да, собрать 500 миллиардов с богатых – дело непростое. И не потому ли коллеги Фадеева по правящей партии раз за разом спускают на тормозах идею прогрессивной шкалы налогообложения. Параллельно с этим озаботившись тем, чтобы ободрать как липку самозанятых — медсестёр и парикмахеров, репетиторов и частных компьютерных мастеров.Планы обложить повышенным налогом «жирных котов» возникали уже не раз. Мысль о том, что богатые должны платить больше, в обществе вообще очень популярна. Из последних идей вполне приемлемым смотрелось вообще-то скромное предложение обложить налогом в 18% зарплату свыше 2 млн рублей.Однако здравая идея никак не находит понимания у наших законодателей. Хотя среди них самих вроде бы больше 2 миллионов никто и не зарабатывает. Доходы покруче имеют многие депутаты и сенаторы, но если судить по налоговым декларациям, расплачиваются они за всё это, что называется, по полной.Многие экономисты справедливо считают прогрессивную шкалу налогообложения мощным резервом для пополнения бюджета. Её используют в большинстве стран, записавших себя в список цивилизованных. В Германии многим приходится платить более 40 процентов с любого вида дохода. А плоская шкала считается нормой для государств с юрисдикцией офшоров. В этом смысле Россия – абсолютно бесспорный офшор.Возникает справедливый вопрос: почему же из неё так активно выводятся капиталы? А потому, что в других офшорах вполне можно платить ещё меньше, а то и вовсе ничего не платить. К тому же в России даже для держателей «свободных миллиардов» всё ещё остаётся серьёзный риск попасть под жернова разборок силовых органов. Что, кстати, и случилось с теми же Захарченко и Арашуковым. Да и с бывшим министром открытого правительства Абызовым тоже.Но даже с плоской шкалой налогообложения наши фискальные органы могли бы и, вообще-то, должны были бы собирать в казну намного больше, чем сейчас. Ряд экономистов считает, что сборы должны быть просто в разы больше. Хотя и не с таких мизерных зарплат, какие есть в России сейчас, особенно в госсекторе.И если бы дело было только в немыслимо заниженных зарплатах. Ведь те самые 13 процентов не платят вовсе не простые представители офисного планктона и госслужащие, а как раз обладатели самых больших капиталов и получатели самых больших зарплат и иного рода вознаграждений. К примеру, из числа топ-менеджеров всех крупнейших российских компаний, начиная со Газпрома, Сбербанка и Роснефти.Вся эта публика, между прочим, тоже предпочитает расчёты через офшоры, с минимальным налогообложением. И никакие законы по деофшоризации им не указ. Впрочем, даже если и указ, то проку от них всё равно практически никакого. Эти законы приняли пять лет назад в виде поправок к налоговому кодексу, и широко рекламировали.Не сказать, что они совсем не работают. Работают, но отнюдь не по адресу – тех, кого действительно надо было бы вытолкать из офшоров, налоговые поправки отнюдь не выталкивают. Судить об этом можно по такому примеру: в 2019 году Россия впервые потребовала отчёта по так называемым контролируемым иностранным компаниям. Но из них отчитались не больше 4 процентов.Остальные же отчитываться даже не подумали – бизнес-бомонд фактически наплевал на красивые поправки к Налоговому кодексу. У вас ещё есть сомнения в том, что обойти закон о прогрессивной шкале налогообложения первыми в России сумеют как раз его, бизнес-бомонда, лучшие представители? Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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