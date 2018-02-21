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Налогам рады, но пенсий не будет: Киев подтвердил решение оставить Донбасс без "социалки"

21 февраля 2018, 21:54  •  135 • Политика
Замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что пенсии в Донецке и Луганске невозможно выплатить чисто физически.
Киев в очередной раз подтвердил свое нежелание выплачивать пенсии и другие социальные пособия тем самым жителям Донбасса, которых он на уровне государственной пропаганды все еще называет своими гражданами. Так, заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил сегодня, что его страна просто физически не может обеспечить выплату пенсий в Донецке и Луганске.
Отметим, что хоть Киев и перестал выплачивать жителям Донбасса пенсии, он все еще продолжает собирать в регионе налоги. Это накануне подтвердила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз. Она заявила, что в минувшем году с одной только территории ДНР в государственный и местные бюджеты Украина собрала налоги на общую сумму в миллиард гривен. Чуть меньше было собрано в ЛНР.
Что касается пенсий, то за ними дончанам и жителям Луганска Шамбир советует на свой страх и риск ехать на подконтрольную ВСУ территорию.
"У нас нет возможности платить туда, но если человек обратится на подконтрольную территорию, выплата ему будет обеспечена. Никаких здесь отказов, никаких решений нет. Мы обеспечиваем выплату, но на подконтрольной территории", - заявил он.

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