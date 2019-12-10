Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ

По словам эксперта, определённые потребители, скорее всего, выберут другие направления для отдыха. Пока что Турция предлагает нижний предел по цене, конкурировать с ней может только Египет, но летом там слишком жарко, к тому же он всё ещё закрыт для туристов, отметил Барзыкин.

"Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море", - предположил тем не менее эксперт.

Барзыкин подчеркнул, что в случае если на рынке появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цены на отдых в Турции начнут снижаться. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.