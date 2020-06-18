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Налог для богатых в России: Депутат предложил "дожать" элиты
18 июня 2020, 16:00 • 19 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил "дожать" элиты. Предложение прозвучало на фоне появившейся информации об обсуждении возможности введения налога для богатых в России.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных граждан. По данным источников, знакомых с обсуждением, повышение налога может коснуться тех, кто зарабатывает 2-3 млн в год. Как отметил Forbes, обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.
В правительстве в свою очередь заявили, что не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Борис Беляков.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв отметил, что "введению прогрессивной шкалы налогообложения всегда противодействуют финансово-либеральные элиты".
"Их надо дожать!" - призвал он на своей странице в Twitter.
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