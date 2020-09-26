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«Налицо дискриминация»: почему посольство России обвинило Facebook в цензуре

26 сентября 2020, 02:10  •  22 • В мире
Российское посольство в США призвало администрацию Facebook прекратить цензуру и дискриминацию пользователей из РФ. В заявлении диппредставительства говорится, что соцсеть продолжает «зачищать критические к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ». В августе в МИД РФ осудили Facebook за маркировку страниц российских СМИ как аффилированных с государством, назвав это «очередным проявлением системной политики двойных стандартов». По мнению экспертов, соцсеть ведёт «политическую работу против России», чтобы минимизировать присутствие «неугодного контента на площадке».
 
Логотип Facebook Reuters © Dado Ruvic
 

Посольство России в Вашингтоне назвало цензурой продолжающиеся попытки Facebook «зачищать критические к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ». Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в одноимённой соцсети.

«При этом (Facebook. — RT) откровенно вводит в заблуждение пользователей. Заявляет, что не анализирует содержание удалённых аккаунтов, но тут же приводит тематику размещавшихся материалов... Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно. Иначе можно оказаться в следующем списке ликвидированных аккаунтов. Это цензура», — подчеркнули в российском посольстве.

В ведомстве уточнили, что Facebook не скрывает, какой именно контент попал под прицел соцсети: это «новости и текущие события, включая протесты и выборы в Белоруссии, политика России и Украины, геополитические заговоры, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критика внешней политики США, социально-экономической политики. Проблемы в США и кандидаты по обе стороны политического спектра США».

При этом в российском посольстве подчеркнули, что некоторые примеры, приведённые компанией Facebook в качестве доказательств нарушения её политики, являются «откровенно случайными или абсурдными». В частности, речь идёт об инфографике РИА Новости о Южно-Курильских островах.

«Если Facebook сомневается в их (островов. — RT) российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 года и итоги Второй мировой войны. Это похоже на ревизионизм (или реваншизм)», — говорится в сообщении диппредставительства РФ.

  • Посольство России в Вашингтоне
  • AFP
  • © JIM WATSON

Отмечается также, что администрация Facebook сообщила о «расследовании», во время которого якобы были выявлены «некие связи ликвидированных аккаунтов с людьми, ассоциированными с российскими спецслужбами».

«Уверены, если бы Facebook занялся аналогичным расследованием в США, своих аккаунтов лишились бы многие вашингтонские НПО и большинство ведущих СМИ», — подчеркнули российские дипломаты.

Они также подчеркнули, что для пользователей из РФ Facebook «перестал быть пространством свободного обмена информацией».

«Налицо дискриминация. Призываем администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями, наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам. От этого только выиграют граждане США и России», — указали в посольстве РФ.

«Вытеснить медиаконтент российских СМИ»

Напомним, летом Facebook ввёл маркировку страниц средств массовой информации, которые, по мнению компании, «контролируются государством». В МИД РФ осудили соцсеть за эту меру, назвав данный шаг «очередным проявлением системной политики двойных стандартов». При этом, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, никак не маркируются. По мнению российской стороны, это является «нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Кроме того, Министерство иностранных дел России назвало действия американских IT-гигантов, в том числе Facebook, против СМИ РФ «политизированными и тенденциозными», обусловленными «стремлением вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость».

«Призываем интернет-платформы сложить с себя полномочия самопровозглашённого политического цензора и не лишать свою аудиторию права на свободный и неограниченный доступ к информации в нарушение фундаментальных демократических принципов», — отмечается в сообщении.

Однако маркировка российских средств массовой информации не единственный инструмент в арсенале Facebook. Соцсеть также выборочно блокирует контент, распространяемый российскими СМИ.

Например, в июле администрация Facebook удалила со страницы RT Arabic ролик про лекарство от коронавируса. Размещение такой видеозаписи соцсеть сочла «нарушением правил». Между тем в ней говорилось о первой партии медикамента от COVID-19, поступившей в больницы России. В материале не содержалось никаких ложных данных, однако Facebook утверждал, что «публикация... нарушает нормы сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред».

Попали под ограничительные меры Facebook и люди, сотрудничающие с RT. Так, в январе соцсеть заблокировала страницу журналистки Юлии Юзик после публикации поста с презентацией колонки, вышедшей на сайте телеканала, в которой шла речь об убитом во время американской военной операции генерале КСИР Касеме Сулеймани.

«Мне пришло уведомление Facebook, я его открыла и прочитала о том, что мой пост нарушает правила сообщества, и всё, я даже не поняла, что это и есть собственно блокировка. Когда я попыталась сделать какую-то опцию в Facebook, высветилось, что мой аккаунт заблокирован сроком на 60 дней», — пояснила Юзик, отметив, что стандартный срок блокировки в соцсети составляет один месяц.

При этом никаких объяснений администрация Facebook не предоставила, уточнила журналистка.

В феврале Facebook ограничил доступ к личному аккаунту сотрудничающей с RT активистки, руководителя некоммерческого партнёрства «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента» Анны Левченко. При этом ранее Facebook не реагировал на её обращения об оскорбительных постах, публикации её персональных данных и призывах к причинению ей физического вреда.

  • Камера RT
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Кроме того, в 2019 году Facebook заблокировала аккаунты четырёх проектов компании Maffick Media: In The Now, Waste-Ed, Backthen и Soapbox. Генеральным директором Maffick Media является журналист Анисса Науэй, известная своей работой на RT. Незадолго до этого на CNN вышел «разоблачающий» сюжет о том, что проекты связаны с RT. Вместе с тем информация о причастности RT к проектам не скрывается и находится в открытом доступе. В МИД РФ назвали такой шаг Facebook актом давления на «неугодные Вашингтону источники информации» и нарушением общепринятых принципов свободы слова. 

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При этом RT не единственное российское СМИ, пострадавшее от действий модераторов Facebook.

В январе прошлого года социальная сеть удалила около 500 аккаунтов, связанных с Россией, в том числе семь страниц агентства Sputnik. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Отмечалось, что 364 страницы в Facebook были удалены якобы из-за их причастности к «координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы». В пресс-службе Sputnik назвали решение социальной сети политическим и «фактически цензурой».

«Пытается установить занавес»

 

Как отметил политолог Александр Асафов, «достаточно сложно найти хоть какую-то логику в решениях Facebook по блокированию русскоязычного контента».

«В действиях модераторов этой соцсети нет какой-либо ситуативной логики, это намеренная политическая работа против России с целью минимизации присутствия неугодного контента на данной площадке. Facebook хочет, чтобы там доминировала другая позиция, чтобы она распространялась эффективнее, а пророссийская точка зрения не существовала вообще», — заявил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что Facebook — это территория, подконтрольная американским политикам и политической элите США в целом.

«Соцсеть фактически выполняет те заявки, которые поступают от этих кругов. При этом Facebook развернул такую активную деятельность именно против российских СМИ и аккаунтов, поскольку именно таким образом выглядит соответствующая политическая заявка. По отношению к американским источникам такого подхода, конечно, не будет», — отметил собеседник RT.

По словам Брутера, администрация Facebook «пытается создать ситуацию, когда доступ к информации, исходящей из России, будет крайне ограничен».

«Руководству этой соцсети важно в целом минимизировать возможность рядового западного читателя ознакомиться с такого рода данными. Facebook фактически пытается установить некий занавес, чтобы не просачивалась информация из России. Это относится и к RТ, и к Sputnik, и ко многим другим средствам массовой информации. Facebook хочет создать ситуацию, когда российские СМИ не смогут оказывать никакого влияния на читающую западную аудиторию», — заявил аналитик.

При этом ужесточение подобной политики соцсети Асафов объяснил тем, что «Facebook стал больше взаимодействовать со спецслужбами Соединённых Штатов». 

«Исходя из этого, Facebook закрывает аккаунты, в том числе российских СМИ, уже не на пару месяцев, а навсегда», — добавил эксперт.

  • Логотип Facebook
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Асафов прогнозирует, что «этот процесс будет продолжаться и, вполне возможно, вскоре мы увидим уже блокирование крупных российских и государственных медиа в Facebook».

«Продолжат страдать и простые пользователи, которые написали, по мнению соцсети, неаккуратные слова, пошутили как-то не так, выложили не ту картинку или фото. Причём жалобы на такой контент уже не будут обязательным требованием для бана. Посты будут блокироваться сугубо по политическим мотивам», — указал аналитик.

Как отметил Асафов, от Facebook не стоит ждать «справедливости, равноправия и уважительного отношения к пользователям, а также, как ни парадоксально, соблюдения своих же собственных правил».

«Эта социальная сеть действует исключительно в политических целях», — заключил эксперт.

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