«Наличие коронавируса подтвердилось у пациентов в Кемерове»: в России выявлено два новых случая заболевания COVID-19

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России. Диагноз подтвердился у двух пациентов в городе Кемерово, сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса. Таким образом, за последние полтора месяца на территории РФ зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. Подавляющее большинство заболевших прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В рамках борьбы с распространением инфекции в ряде регионов России введён режим повышенной готовности, а в Москве, где коронавирус подтверждён у 24 человек, приняты дополнительные меры, включая введение режима свободного посещения школ и юридическое признание COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы. В других странах мира, где активно распространяется эпидемия, также принимаются особые меры. Например, в США объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В России выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса по итогам заседания межведомственного штаба региона.

«Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают всё необходимое лечение. Ещё один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется», — отмечается в пресс-релизе.

Таким образом, всего на территории Российской Федерации зафиксировано 47 случаев заболевания COVID-19 (не считая троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess). Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемиологическое расследование показало, что большая часть заразившихся граждан в последнее время посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции. Несколько человек уже выписаны после выздоровления.

«Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование... Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции», — отметили в РПН.

По данным ведомства, во всём мире насчитывается порядка 145 тыс. подтверждённых случаев заболевания. Более 81 тыс. из них — в Китае, где впервые была обнаружена инфекция. Однако несмотря на общее количество заражённых в КНР, ситуация с заболеванием в этой стране стремительно улучшается. Более 65,5 тыс. человек (81%) были выписаны после выздоровления. За последние сутки прирост заболевших в КНР составил лишь 18 человек, тогда как в более чем ста других странах за сутки было зафиксировано почти 12 тыс. случаев (прирост 23%) — общее число инфицированных за пределами Китая превысило 63,5 тыс.

На этом фоне в ряде регионов России введён режим повышенной готовности. Дополнительные меры для профилактики распространения COVID-19 приняты в Москве (коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей столицы). Соответствующее распоряжение утвердил мэр города Сергей Собянин.

Согласно опубликованному указу, режим обязательной 14-дневной самоизоляции на дому вводится не только в отношении граждан, прибывающих из эпидемиологически неблагоприятных стран, но и для совместно проживающих с ними лиц.

«Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний», — сообщили в пресс-службе столичного градоначальника.

Пассажиры Московского метрополитена

РИА Новости

© Алексей Майшев

На работодателей (включая индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации тех сотрудников, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера направлена на защиту здоровья других работников.

Также в школах Москвы с понедельника, 16 марта, вводится режим свободного посещения вплоть до особого распоряжения. Решение о присутствии ребёнка на занятиях будут принимать сами родители.

«Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — отметил Собянин.

По его словам, для детей, которых родители временно изолируют от посещения школы, постараются обеспечить продолжение обучения в дистанционной форме без потери качества получения образования. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье. Позднее в Минпросвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения.

Кроме того, распространение коронавирусной инфекции отныне официально признаётся в столице обстоятельством непреодолимой силы. Как указал Собянин, эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

Коронавирус в США

Во всём мире власти также продолжают принимать меры для противодействия распространению COVID-19. Так, президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территории Соединённых Штатов.

«Я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп во время пресс-конференции. По его словам, соответствующее распоряжение позволит выделить на борьбу с распространением вируса до $50 млрд.

President @realDonaldTrump is officially declaring a National Emergency and ordering every state to set up emergency operations centers, effective immediately. pic.twitter.com/dkdaJVsOVk — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

Президент добавил, что на предстоящей неделе в распоряжении американских властей должны появиться до полумиллиона дополнительных тестов на коронавирус, которые прошли одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. По его словам, в течение месяца можно изготовить до 5 млн тестов. При этом Трамп высказал сомнение, что тесты понадобятся в таком количестве.

К настоящему времени на территории США зафиксировано уже более 2 тыс. заражённых новой коронавирусной инфекцией, 47 из них скончались. По данным американского Университета Джона Хопкинса, наибольшее количество заражённых обнаружено в штате Вашинтгон — более 500 подтверждённых случаев и как минимум 37 смертельных исходов. Сопоставимая по количеству заражённых ситуация наблюдается в расположенном на Восточном побережье штате Нью-Йорк, где инфицированы более 450 человек, но о погибших пока не сообщается.

Ранее власти США приняли решение приостановить въезд в стану из европейских государств на период в 30 дней. Соответствующие меры вступили в силу в полночь в пятницу.

Отметим, что сам Трамп на последовавшей за объявлением режима ЧС пресс-конференции заявил, что у него нет симптомов коронавируса. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он принимать какие-либо меры предосторожности после встречи с бразильской делегацией, среди членов которой зафиксировано, по последним данным, уже три случая коронавируса.

Впоследствии Белый дом выпустил информационное письмо от имени личного врача главы государства Шона Конли. По его словам, у президента был «исключительно ограниченный» контакт с носителем вируса, который заключался в рукопожатии и совместном фотографировании.

Со вторым заражённым Трамп провёл больше времени, но симптомы у представителя бразильской делегации появились уже позднее, что, по мнению Конли, означает низкую вероятность заражения на момент встречи с ним американского лидера.

«Учитывая, что у президента нет симптомов, проводить анализ на COVID-19 в данный момент не показано», — заключил врач главы Белого дома.

Отметим, что ранее коронавирус подозревали у президента Бразилии Жаира Болсонару. Некоторые бразильские СМИ опубликовали данные, что анализы главы государства оказались положительными, однако позднее сам Болсонару эту информацию опроверг. Вместе с тем в американской прессе появились публикации о том, что после встречи с Болсонару коронавирусом заболел мэр Майами Фрэнсис Суарез.