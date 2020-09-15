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Налетай, подешевело! Роскошное бронированное авто короля Иордании продают со скидкой 85%
15 сентября 2020, 13:15 • 87 • В мире
Бронированный автомобиль короля Иордании Абдаллы II можно приобрести буквально за "копейки": автомобиль выставлен на продажу с сумасшедшей скидкой 85% - всего за $ 84 тысячи вместо $ 620 тысяч.
На сайте Auto появилось объявление о продаже роскошного внедорожника Ford Excursion, который создавался специально к визиту короля Иордании в США. Известно, что королевству бронированный лимузин обошёлся в $ 620 тысяч - это примерно 46,5 млн рублей. Теперь же его можно приобрести всего за $ 84 тысячи.
Лимузин короля Абдаллы II сильно отличается от стандартной версии автомобиля. Это бронированная машина, оснащённая пуленепробиваемыми окнами и камерами наблюдения.
Сиденья автомобиля дополнены не только подогревом, но и функцией массажа, а салон оборудован DVD-плеером, экранами с электроприводом складывания, складными столиками и даже холодильником.
Мощность мотора составляет 310 лошадиных сил. Пробег - всего 6437 километров. Этот автомобиль считается одним из самых комфортных в мире.
А не так давно в Австралии родители выставили на продажу своего сына - в интернет-магазине Gumtree, это аналог нашего Avito. "Экспресс газета" сообщает, что продать малыша они планировали всего за 50 австралийских долларов (2,2 тысячи рублей). В объявлении говорилось, что ребёнок "в хорошем состоянии", самовывоз. Сейчас родителям грозит судебное разбирательство и, вероятно, лишение родительских прав.
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