Налетай, подешевело! Роскошное бронированное авто короля Иордании продают со скидкой 85%

На сайте Auto появилось объявление о продаже роскошного внедорожника Ford Excursion, который создавался специально к визиту короля Иордании в США. Известно, что королевству бронированный лимузин обошёлся в $ 620 тысяч - это примерно 46,5 млн рублей. Теперь же его можно приобрести всего за $ 84 тысячи.

Лимузин короля Абдаллы II сильно отличается от стандартной версии автомобиля. Это бронированная машина, оснащённая пуленепробиваемыми окнами и камерами наблюдения.

Сиденья автомобиля дополнены не только подогревом, но и функцией массажа, а салон оборудован DVD-плеером, экранами с электроприводом складывания, складными столиками и даже холодильником.

Мощность мотора составляет 310 лошадиных сил. Пробег - всего 6437 километров. Этот автомобиль считается одним из самых комфортных в мире.

А не так давно в Австралии родители выставили на продажу своего сына - в интернет-магазине Gumtree, это аналог нашего Avito. "Экспресс газета" сообщает, что продать малыша они планировали всего за 50 австралийских долларов (2,2 тысячи рублей). В объявлении говорилось, что ребёнок "в хорошем состоянии", самовывоз. Сейчас родителям грозит судебное разбирательство и, вероятно, лишение родительских прав.